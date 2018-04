Sławomir idzie po kolejny rekord ("Miłość w Zakopanem")

W niespełna rok przebój Sławomira "Miłość w Zakopanem" został odtworzony ponad 137 milionów razy. To prawdziwy rekord, inni polscy wykonawcy na swoją "stówkę" musieli czekać latami.

23 kwietnia 2017 r. Sławomir opublikował na YouTube nagranie "Miłość w Zakopanem". Teledysk był kręcony podczas koncertów Sławomira, dodatkowo zawierał tez sceny z trasy, jak przypadkowe spotkania z fanami czy spędzanie wolnego czasu muzyków towarzyszącego wokaliście zespołu Trzymamy się Zapały.

Obecnie na liczniku widnieje liczba ponad 137 mln 594 tys. odtworzeń. To prawdziwy rekord na polskim rynku, gdzie nawet tak popularne nagrania jak "Ona tańczy dla mnie" grupy Weekend swoją setkę zbierało w ciągu pięciu lat.

Lepszy wynik osiągnął Zenek Martyniuk i jego przebój "Prze twe oczy zielone", który ma na koncie ponad 145 mln odsłon w ciągu trzech lat.

Najpopularniejszym polskim klipem na YT są jednak "Kaczuszki" z programu Mini Disco - 154 mln.

Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".

Absolwent krakowskiej PWST zagrał też w m.in. "Karol. Człowiek, który został papieżem", "Jan Paweł II", "Heli w opałach", "33 scenach z życia", "Popiełuszko. Wolność jest w nas", "Ojcu Mateuszu", "Listach do M." (wszystkie trzy części), "Czasie honoru", "Tajemnicy Westerplatte", "Na dobre i na złe" czy "Jestem mordercą". Wszystko to jednak role w najlepszym przypadku mocno drugoplanowe, lub wręcz epizodyczne.

Jako "gwiazda rock polo" o pseudonimie Sławomir zadebiutował w Dzień Kobiet 2014 r. To wtedy premierę miał utwór "Megiera", a Sławomir pokazał swoje nowy wizerunek - charakterystyczny wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (studiująca o rok wyżej na PWST Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

Doświadczenia aktorskie pomogły rozkręcić muzyczną karierę Sławomira. Do teledysku "Megiera" (ponad 41 mln odsłon) wokalista zaprosił Ewę Kasprzyk (rola tytułowej "Megiery"), Witolda Dębickiego, Lecha Dyblika i Krzysztofa Kiersznowskiego.

"Wychowałem się na zespole Kolor, Akcent, na Boysach - cała muzyka chodnikowa to było moje życie. Wielki wpływ na mnie miał wczesny Krawczyk. Ale najbardziej pokochałem Queen" - mówił Sławomir serwisowi Discoportal.info o swoich początkach.

Clip Sławomir Megiera

- Piszesz hit. Robisz teledysk z tłustym budżetem z gwiazdami, wrzucasz na YouTuba i już - mówił Interii Sławomir o przepisie na sukces jeszcze w połowie 2015 r.



Wówczas premierę miał drugi singel "Ni mom hektara" (ponad 18 mln). Kolejnym była "Aneta" nagrana z zespołem Vox (ponad 17 mln).



Szybko okazało się, że Sławomir zaczął podbijać nie tylko internet, ale także telewizje. Jesienią 2016 r. wokalista wziął udział w "Tańcu z gwiazdami" (wówczas na świat przyszedł jego syn Kordian), a wiosną 2017 r. w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

W kwietniu 2017 r. - dzięki wsparciu internautów, którzy przekazali wokaliście ponad 50 tys. zł - ukazał się debiutancki album zatytułowany po prostu "The Greatest Hits", który promował singel "Miłość w Zakopanem". To właśnie do tego nagrania bawili się piłkarze w szatni po zwycięstwie nad Czarnogórą, które dało Orłom Adama Nawałki awans na mistrzostwa świata, które w 2018 r. odbędą się w Rosji.

Szaleństwo na punkcie "gwiazdy rock polo" jeszcze wzrosło po Sylwestrze Marzeń z Dwójką w Zakopanem. To tam Sławomir z Kajrą zaśpiewał swój przebój "Miłość w Zakopanem".

Obecnie Sławomir po krótkim odpoczynku w Tajlandii ruszył z kolejnym "ostrym rock polowym sezonem" (w 2017 r. zagrał ponad 110 koncertów). Dodatkowo na fali popularności występu w Zakopanem został prowadzącym nowego muzycznego show TVP - "Big Music Quiz". Za udział w tym programie ma otrzymać ponad 450 tys. zł.



19 marca, w dniu 35. urodzin Sławomira premierę miał teledysk do utworu "Ty mała znów zarosłaś". W ciągu dwóch tygodni klip został już odtworzony ponad 19 mln razy, stając się trzecim najpopularniejszym wideo w dorobku wokalisty.