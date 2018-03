Sławomir i jego gruba ryba

Muzyk i showman Sławomir gości na ekranach telewizorów za sprawą nowego programu TVP "Big Music Quiz". Co przewrotne, sam nie ma telewizora, bo obawia się, że wpatrywanie się w szklane okienko zabierałoby mu zbyt dużo czasu.

Sławomir z żoną Kajrą w programie "Big Music Quiz" AKPA

Od 11 marca, co niedzielę, na antenie Dwójki (od 1 kwietnia show zostanie przeniesiony do TVP1) możemy oglądać program "Big Music Quiz", w którym rolę prowadzącego pełni Sławomir, znany Polakom przede wszystkim z przeboju "Miłość w Zakopanem". Przepytuje swoich gości, którymi są rozmaite gwiazdy, z tematu muzyki. W programie wspiera go żona, Magdalena "Kajra" Kajrowska.



"Ile cali liczy twój domowy telewizor?" - zapytaliśmy Sławomira. "Zdziwisz się - zero! Nie mamy telewizora w domu. Oglądamy coś ewentualnie na komputerze" - odpowiada showman.

Sławomir był kiedyś telemaniakiem. Woli więc nie mieć na stałe telewizora, bo obawia się, że wpatrywanie się w szklane okienko zabierałoby mu zbyt dużo czasu.

Dla Sławomira i Kajry namiastką telewizora jest YouTube. "Jak każdy mężczyzna, lubię pooglądać nagrania z kamerek samochodowych z różnymi sytuacjami na drodze. Analizuję je i zastanawiam się, jakbym się zachował w danej sytuacji. Efekt tego jest taki, że ostrożniej obchodzę się z pedałem gazu" - mówi Sławomir.



Jego inną rozrywką jest oglądanie filmów wędkarskich. Muzyk kocha ryby i wędkowanie, ale jego polowania zazwyczaj kończą się bezowocnie. A oglądając innych pasjonatów może poczuć się prawie tak, jakby sam upolował grubą rybę.

Dodajmy, że najnowszy teledysk Sławomira - "Ty mała znów zarosłaś" - w 10 dni zanotował ponad 12 mln wyświetleń.

Clip Sławomir Ty mała znów zarosłaś

Sprawdź tekst "Ty mała znów zarosłaś" w serwisie Teksciory.pl!

To kolejne nagranie promujące debiutancki album "Greatest Hits" z 2017 r.

Wcześniej status przebojów uzyskały piosenki "Megiera" (ponad 40 mln odsłon), "Ni mom hektara (17 mln), "Aneta" z grupą VOX (16 mln) oraz "Miłość w Zakopanem" (ponad 134 mln).

Clip Sławomir Miłość w Zakopanem

Sprawdź tekst utworu "Miłość w Zakopanem" w serwisie Teksciory.pl