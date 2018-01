Slavko Kalezić wyda książkę o Eurowizji

Czarnogórzec Slavko Kalezić, który zdobył popularność dzięki występowi na zeszłorocznej Eurowizji, zdradził, że wyda książkę opisującą jego przygodę z konkursem.

Przypomnijmy, że Slavko Kalezić z utworem "Space" zaprezentował się w pierwszym półfinale Eurowizji i mimo zdobycia popularności wśród internautów (jego taniec z warkoczem zrobił w sieci furorę), nie udało mu się awansować do finału.

Jesienią tego samego roku Kalezić próbował swoich sił w brytyjskim talent show "X Factor", jednak odpadł tuż przed odcinkami na żywo.

W rozmowie z CdM.me wokalista przyznał, że ma w planach wydanie książki, w której opisze swoją przygodę z konkursem piosenki.

Wideo