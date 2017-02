Slaves i Prong na Przystanku Woodstock 2017

Slaves (z Wielkiej Brytanii) oraz Prong (z USA) wystąpią na 23. Przystanku Woodstock w Kostrzynie n/Odrą. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2017 roku.

Slaves wystąpią na Woodstocku /materiały prasowe

Slaves to brytyjski zespół założony w 2012 roku w hrabstwie Kent. Na początku działalności zdobywali uznanie i sympatię fanów grając w pubach w całym kraju, a dziś należą do grona najbardziej rozchwytywanych zespołów w Wielkiej Brytanii.

Ich obie płyty pojawiły się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych wydawnictw muzycznych na Wyspach. Ten zaledwie dwuosobowy zespół został nagrodzony przez magazyn "Kerrang!" (największy tygodnik poświęcony muzyce rockowej). Slaves zostali też docenieni przez magazyn muzyczny "NME", a ich debiutancki krążek " Are You Satisfied?" otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Mercury.

Po sukcesie wyprodukowanego przez Mike'a D drugiego albumu Slaves zatytułowanego "Take Control" oraz po występach na festiwalach w Reading i Leeds, Slaves ruszają na podbój festiwalowych scen w 2017 roku.

Prong to amerykański zespół, który powstał w 1986 roku w Nowym Jorku. Muzycy łączą ze sobą różne gatunki muzyczne, jednak wszystkie spod znaku ciężkiego uderzenia: trash metal, industrial metal, crossover metal, czy hardcore.

Zespół założył Tommy Victor (frontman zespołu) oraz Mike Kirkland (basista). Ted Parsons (były perkusista zespołu Swans) dołączył do nich kilka miesięcy później. Ich pierwsze wydawnictwa "Primitive Origins" i "Force Fed" wyróżniały się bardzo agresywnym, punkowym brzmieniem. W pierwszą trasę po Europie wyruszyli w 1989 roku. W tym samym czasie podpisali umowę z Epic Records i pod skrzydłami tej wytwórni wydali swój kolejny krążek "Beg to Differ" (1990). Ich kolejne albumy to: "100% Live" (1997), "Scorpio Rising" (2003) oraz "Power of the Damager" (2007). Łącznie wydali aż 11 albumów studyjnych, 1 album z muzyką live, 4 EP-ki, 1 koncertowe DVD oraz album z remiksami.

Przystanek Woodstock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 3-5 sierpnia 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Wystąpią m.in. Amon Amarth, Trivium, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Exploited, The Qemists i Nothing But Thieves.