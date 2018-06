Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators: Nowa płyta "Living The Dream" we wrześniu

Zajęty koncertami z Guns N' Roses gitarzysta Slash znalazł czas na nagranie kolejnej płyty sygnowanej nazwą Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators.

Slash szykuje nową płytę /Tony Andolfi/Splash News / East News

Premiera albumu "Living The Dream" wyznaczono na 21 września.

Reklama

Pod nieco przydługim szyldem kryją się Slash (gitara), wokalista Myles Kennedy (m.in. Alter Bridge i kariera solowa) oraz tworzący The Conspirators Brent Fitz (perkusja), Todd Kerns (gitara basowa, śpiew) i Frank Sidoris (gitara, śpiew).

Przy następcy "World On Fire" z 2014 roku ponownie pracował producent Michael "Elvis" Baskette (m.in. Alter Bridge, Iggy Pop, Incubus). Trwają końcowe szlify albumu, ale już wiadomo, że znajdzie się na nim 12 utworów.



Poprzednie dokonania Slasha i Konspiratorów, "Slash", "Apocalyptic Love" i "World On Fire", znalazły się w Top 10 Billboardu. Rockman nagrał również dwa materiały pod szyldem Slash's Snakepit: "It's Five O'Clock Somewhere" (1995) i "Ain't Life Grand" (2000).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Slash o przyszłości projektu z Mylesem Kennedym Interia.tv

Z Guns N' Roses muzyk zarejestrował najwybitniejsze dzieła tej formacji: "Appetite for Destruction"(1987), "G N' R Lies" (1988), "Use Your Illusion I" (1991), "Use Your Illusion II" (1991) i "The Spaghetti Incident?" (1993).

Dorobek Slasha uzupełniają dwie płyty z grupą Velvet Revolver - "Contraband" (2004) i "Libertad" (2007) oraz wiele gościnnych udziałów w nagraniach innych wykonawców, chociażby Michaela Jacksona, Lenny'ego Kravitza, Alice Coopera, Spinal Tap, Beth Hart.



Przypomnijmy, że Slash z Guns N' Roses już 9 lipca wystąpi na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Slash w Kraków Arena. Była moc! Interia.tv