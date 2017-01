Six Feet Under: Nowa płyta "Torment"

Deathmetalowcy z florydzkiego Six Feet Under ujawnili szczegóły premiery nowego albumu.

Six Feet Under szykuje nowy album /Oficjalna strona zespołu

"Torment", 12. studyjna płyta zespołu Chrisa Barnesa (wokal; eks-Cannibal Corpse), ujrzy światło dzienne 24 lutego nakładem Metal Blade Records.



Reklama

Materiał zmiksował Chris "Zeuss" Harris. Okładkę przygotował artysta Septian Devenum.



Ze słów lidera Six Feet Under wynika, że nowy longplay wypada zdecydowanie bardziej agresywnie, posiadając zarazem jeszcze więcej nowoczesnego grania na blastach.



"To najbardziej brutalne i rozbujane dzieło, które wspólnie stworzyliśmy" - zapewnił Barnes.



Duży udział mieli w tym odpowiadający za gitary i bas Jeff Hughell (Brain Drill) oraz perkusista Marco Pitruzzella (Brain Drill, Anomalous, Sleep Terror).



Z otwierającym album "Torment" numerem "Sacrificial Kill" Six Feet Under możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Six Feet Under "Sacrificial Kill" (OFFICIAL)

Oto lista utworów albumu "Torment":



1. "Sacrificial Kill"

2. "Exploratory Homicide"

3. "The Separation Of Flesh From Bone"

4. "Schizomaniac"

5. "Skeleton"

6. "Knife Through The Skull"

7. "Slaughtered As They Slept"

8. "In The Process Of Decomposing"

9. "Funeral Mask"

10. "Obsidian"

11. "Bloody Underwear"

12. "Roots Of Evil".