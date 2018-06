Sidney Polak powraca: Zobacz teledysk "Twarzą w twarz"

Perkusista zawieszonej grupy T.Love Sidney Polak wykorzystał przerwę w działalności macierzystego zespołu i przygotował solowy utwór "Twarzą w twarz".

Sidney Polak zapowiada solowy album /Warner Music Poland

Z końcem 2017 r. przerwę w działalności po 35 latach zrobiła sobie grupa T.Love.

Grający w tym zespole na perkusji Sidney Polak postanowił powrócić do solowej kariery i po dziewięciu latach prezentuje nowy utwór "Twarzą w twarz".

Teledysk jest zapisem samotnej podróży do Australii i Nowej Zelandii.



"Piosenkę 'Twarzą w twarz' napisałem dosłownie kilka tygodni temu mając gotowe video z mojego wyjazdu do Australii i Nowej Zelandii. Prawdę mówiąc nie słyszałem o przypadku, żeby najpierw powstał teledysk do piosenki, a dopiero później utwór. Patrzyłem na siebie, jak maszeruję po tych egzotycznych miejscach i zastanawiałem się nad tekstem. Klimat tego samotnego wyjazdu, który był dla mnie pewnego rodzaju oczyszczeniem i rozpoczęciem nowego etapu życia podpowiedział mi konkretne sformułowania" - opowiada Sidney Polak.

"Nie chciałem żeby tekst był turystyczny, szukałem w tych obrazach uniwersalizmu. W rezultacie wyszła mi piosenka podtrzymująca na duchu. Utwór 'Twarzą w twarz' jest o tym, żeby się nigdy nie poddawać, nie bać się świata i zawsze stawiać na swoim. Żeby nie przejmować się porażkami, bo tylko od nas zależy, czy się podniesiemy po nich, czy nie" - zapowiada muzyk.

"Jeśli chodzi o muzykę jest to nowoczesny pop, który mi osobiście się kojarzy np. z Davidem Bowie choć oczywiście to porównanie totalnie na wyrost. W rezultacie wyszła elegancka popowa piosenka, w której pokazuję, że dojrzałem jako artysta i będę miał sporo do zaproponowania" - dodaje.



"Twarzą w twarz" jest zapowiedzią trzeciej solowej płyty Polaka, która ukaże się w październiku.

Dotychczas w jego dorobku są albumy "Sidney Polak" z 2004 r. (przeboje "Otwieram wino", "Chomiczówka" i "Chorwat") i "Cyfrowy styl życia" (2009).

