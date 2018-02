Shields: Gitarzysta George Christie popełnił samobójstwo

Gitarzysta metalcore'owej grupy Shields George Christie odebrał sobie życie 31 stycznia.

George Christie (pierwszy z prawej) z grupy Shields popełnił samobójstwo /Oficjalna strona zespołu

Informacja o śmierci brytyjskiego muzyka pojawiła się na facebookowym profilu grupy Shields.

"Nie jest łatwo to powiedzieć. 31 stycznia nasz gitarzysta George Christie odebrał sobie życie. Był najbardziej empatyczną, miłą i wspaniałomyślną osobą, którą poznaliśmy w naszym życiu. Jesteśmy szczęściarzami, że mogliśmy nazywać go naszym najlepszym przyjacielem i kolegą z zespołu" - czytamy we wpisie.

Pozostali muzycy kwintetu dodali, że ze względu na szacunek dla najbliższych Christiego nie będą podawać dalszych szczegółów śmierci gitarzysty.

Basista Lawrence Welling dodał też wpis na Instagramie, w którym ujawnił, że to George wiele razy "wyciągał go z ciemności". "Uczynienie tego wobec wielu innych ludzi, przy walce z własnymi demonami, bez wątpienia czyniło go jednym z najodważniejszych ludzi, których znałem" - napisał.

"Nie dbał o to, by być sławnym, czy gwiazdą rocka. Dbał o precyzję, jakość swojej pracy i ludzi wokół siebie" - dodaje basista.



Grupa Shields w ostatnim czasie poprzedzała Escape The Fate na trasie w Wielkiej Brytanii.

Działająca od 2013 r. formacja 26 stycznia wypuściła nowy singel "It's Killing Me".

Clip Shields It's Killing Me

----------------------------------------------------------------



Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl .