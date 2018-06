Shawn Mendes na mundial ("In My Blood")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do nowej wersji przeboju "In My Blood" niespełna 20-letniego wokalisty Shawna Mendesa. Nagranie zostało wybrane oficjalnym piłkarskim hymnem reprezentacji Portugalii.

Shawn Mendes i modelka Hailey Baldwin /Theo Wargo /Getty Images

"In My Blood" (ponad 104 mln odsłon teledysku) to jeden z największych przebojów Shawna Mendesa. Nagranie promuje jego trzecią, imienną płytę, która ukazała się pod koniec maja.

W nowej wersji pojawia się fragment tekstu wykonany w języku portugalskim. Wokalista nagrał piosenkę, by wspierać piłkarską reprezentację Portugalii.



Mendes jest synem portugalskiego imigranta z Lagos z rejonu Alvarge.

"Wspieram Portugalię i Anglię, bo z tych krajów pochodzą moi rodzice" - mówi wokalista, który przyszedł na świat w sierpniu 1998 r. w Toronto w Kanadzie.

"W mistrzostwach świata zawsze trzymam kciuki za Portugalię i Cristiano Ronaldo, który jest moim ulubionym zawodnikiem i jedną z największych moich inspiracji" - dodaje Mendes.

Swój pierwszy mecz na rozpoczynających się w czwartek (14 czerwca) mistrzostwach świata w Rosji Portugalia rozegra z Hiszpanią (piątek 15 czerwca).



Dodajmy, że Mendes 2 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy wystąpi w Polsce - zaśpiewa w Tauron Arenie Kraków.