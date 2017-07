Shania Twain ostatecznie rozlicza się z byłym mężem ("Life's About to Get Good")

W teledysku "Life's About to Get Good" Shania Twain rozlicza się ze swoim byłym mężem Muttem Lange. To jednocześnie singel zapowiadający pierwszy od 15 lat album kanadyjskiej wokalistki.

Shania Twain po 15 latach szykuje nową płytę /fot. Nicholas Hunt /Getty Images

W czerwcu 2015 roku Shania Twain rozpoczęła pierwszą od 11 lat trasę koncertową "The Rock This Country", którą nazwała pożegnalną.

"Czuję, że jestem gotowa na to, by odejść na zawsze" - mówiła wówczas Kanadyjka w programie "Good Morning America".

Mimo to gwiazda zaskoczyła swoich fanów i podczas wizyty w programie "The Voice" zapowiedziała premierę swojej nowej, pierwszej od 15 lat płyty. "Now" trafi do sklepów 29 września.

Ostatnim albumem w dyskografii Shanii Twain jest wydany w 2002 roku "Up!". Nagrywany był w Szwajcarii, a przy jego powstawaniu Shania jak zwykle współpracowała ze swoim mężem - słynnym producentem Robertem "Mutt" Langem (m.in. AC/DC, Foreigner, Def Leppard, Bryan Adams, Maroon 5, Muse).

To właśnie z nim ostatecznie rozlicza się w teledysku do singla "Life's About to Get Good". W klipie możemy zobaczyć scenę, gdy po obróceniu ramki z ich wspólnym zdjęciem, Lange znika z fotografii.

Clip Shania Twain Life's About To Get Good

Tekst piosenki dotyczy też trwającego 14 lat małżeństwa, które zakończyło się w 2008 r. Wówczas Shania Twain odkryła, że jej mąż ma romans z jej żonatą asystentką i bliską przyjaciółką Marie-Anne Thiebaud. Ciekawostka, 1 stycznia 2011 r. Twain wyszła za Frederica Thiebaud, który był... mężem Marie-Anne.

Rozstanie z mężem sprawiło, że przez kolejne lata wokalistka zmagała się z problemami głosowymi, co zahamowało jej karierę. "Now" będzie dopiero piątą płytą w dyskografii 51-letniej Twain.

"Byłam w domu, patrzyłam na ocean i powiedziałam sobie: 'Utknęłam w negatywnej przeszłości, ale na zewnątrz jest tak pięknie'. Nie jestem w nastroju, by pisać piosenki, w których jest mi siebie żal... Nie można mieć dobra bez zła. I właśnie tak kończy się ten utwór" - napisała o singlu Shania Twain.

Kanadyjka ujawniła, że to jej 15-letni syn Eja pomógł jej wybrać "Life's About to Get Good" na promocyjnego singla.

Nawiązaniem do przeszłości jest też strój wokalistki - ten sam, który miała na sobie w teledysku do przeboju "Man! I Feel Like a Woman" z 1999 r.

Ta piosenka pochodzi z płyty "Come On Over", która na całym świecie rozeszła się w ponad 40 mln egzemplarzach i wciąż jest najlepiej sprzedającym się albumem kanadyjskiego artysty. To zarazem największy bestseller wszech czasów jeśli chodzi o solową artystkę. Na tym wydawnictwie znalazły się najbardziej znane przeboje Twain, jak m.in. "That Don't Impress Me Much", "You're Still the One" i "From This Moment On".

Clip Shania Twain Man! I Feel Like A Woman!

