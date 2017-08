Shania Twain: Nagie zdjęcia Brada Pitta inspiracją do napisania jej największego hitu

Skandal z udziałem Brada Pitta i jego ówczesnej narzeczonej, Gwyneth Paltrow, których nagie zdjęcia wypłynęły do mediów, był inspiracją dla Shanii Twain do napisania jednego z jej największych przebojów, utworu "That Don't Impress Me Much".

Shania Twain podzieliła się tajemnicą z fanami /Rick Diamond /Getty Images

Utwór "That Don't Impress Me Much" pochodzi z przełomowej dla Shanii Twain płyty "Come On Over" z 1997 roku, która rozeszła się w ponad 40 mln egzemplarzach i wciąż jest najlepiej sprzedającym się albumem kanadyjskiej artystki. Na tym wydawnictwie znalazła się również popularna piosenka "Man, I Feel Like A Woman".

Clip Shania Twain That Don't Impress Me Much

Reklama

W utworze "That..." pada imię i nazwisko Brada Pitta, a w jednym z ostatnich wywiadów kanadyjska wokalistka ujawniła, że gwiazdor filmowy rzeczywiście odegrał ważną rolę w procesie tworzenia piosenki.

"Chcecie znać prawdę o tej historii? Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam. Powiem to teraz" - mówiła Twain w siedzibie Spotify w Nowym Jorku.

"Pamiętam, że moja dziewczyna mnie odwiedziła, to było w okolicach Bożego Narodzenia i piekłyśmy ciasteczka. Tworzyłam ten album, a wyszedł wtedy skandal z Bradem i Gwyneth (Paltrow - przyp. red.), gdzie były jego nagie zdjęcia i... to było jakieś szaleństwo. Pomyślałam: ‘Nie wiem, o co tyle zamieszania. Cóż, to nie robi na mnie wrażenia, mam na myśli to, o co tyle zamieszania. Codziennie widzimy nagich ludzi'. To sobie tak naprawdę pomyślałam" - wspominała Twain.

Wokalistka dodała szybko, że nie chodziło jej konkretnie o Brada Pitta.

"Ale to było akurat skojarzenie w tamtym momencie i rzeczy, o które robimy tyle szumu, i takie tam. Oczywiście, to mógłby być każdy inny boski facet" - tłumaczyła.

Pikantne zdjęcia, o których wspomniała Shania Twain ukazały się w 1997 roku w magazynie "Playgirl" i były szeroko komentowane w mediach. Widać na nich nagich Paltrow i Pitta podczas spędzanych wspólnie wakacji. Aktor z powodzeniem pozwał wydawców, którzy opublikowali zdjęcia paparazzi.

Gwyneth Paltrow i Brad Pitt byli parą od grudnia 1994 do maja 1997 roku.

Zdjęcie Gwyneth Paltrow i Brad Pitt w 1995 roku / Tim Rooke / Rex Features / East News

W czerwcu 2015 roku Shania Twain rozpoczęła pierwszą od 11 lat trasę koncertową "The Rock This Country", którą nazwała pożegnalną. "Czuję, że jestem gotowa na to, by odejść na zawsze" - mówiła wówczas Kanadyjka w programie "Good Morning America".

Mimo to gwiazda zaskoczyła swoich fanów i podczas wizyty w programie "The Voice" zapowiedziała premierę swojej nowej, pierwszej od 15 lat płyty. "Now" trafi do sklepów 29 września.

Ostatnim albumem w dyskografii Shanii Twain jest wydany w 2002 roku "Up!". Nagrywany był w Szwajcarii, a przy jego powstawaniu Shania jak zwykle współpracowała ze swoim mężem - słynnym producentem Robertem "Mutt" Langem (m.in. AC/DC, Foreigner, Def Leppard, Bryan Adams, Maroon 5, Muse).

To właśnie z nim ostatecznie rozlicza się w teledysku do singla "Life's About to Get Good". W klipie możemy zobaczyć scenę, gdy po obróceniu ramki z ich wspólnym zdjęciem, Lange znika z fotografii.