Shane MacGowan (The Pogues): Urodziny na wózku inwalidzkim

Uznani goście - m.in. Nick Cave, Bono i Sinead O'Connor - pojawili się na specjalnym koncercie urodzinowym Shane'a MacGowana w Dublinie. Wokalista znany z irlandzkiej folkowo-punkowej grupy 25 grudnia 2017 r. skończył 60 lat.

Shane MacGowan (w środku na wózku inwalidzkim) wśród gości swojej imprezy urodzinowej /Mark Doyle / Splash News / East News

Z okazji okrągłych urodzin Shane'a MacGowana w Dublinie odbył się specjalny koncert.

Poza głównym bohaterem na scenie pojawili się jego muzyczni przyjaciele, m.in. Nick Cave, Bono (U2), Sinead O'Connor (był to jej pierwszy występ od dwóch lat), Bobby Gillespie (Primal Scream), Glen Hansard, Camille O’Sullivan, Cerys Matthews, Carl Barat (The Libertines), Glen Matlock (Sex Pistols), Clem Burke (Blondie) oraz dawni kompani z The Pogues: Cáit O’Riordan, Spider Stacy, Jem Finer i Terry Woods.

W National Concert Hall obecny był także prezydent Irlandii Michael D. Higgins, który uhonorował wokalistę specjalną nagrodą za całokształt twórczości.

"To jeden z najważniejszych poetów XX wieku" - tak o MacGowanie mówi jego przyjaciel, aktor Johnny Depp, który towarzyszył wokaliście podczas spotkania z prezydentem i na urodzinowym koncercie.

Depp w duecie z Bono (liderem grupy U2) wykonali "A Rainy Night in Soho" z repertuaru The Pogues.

Wideo Bono and Johnny Depp perform Rainy Night in Soho

Sam MacGowan w duecie z Cave'em zaśpiewał "Summer In Siam" oraz solo "Will Ye Go Lassie Go".

Wejściówki do National Concert Hall wyprzedano w zaledwie 30 minut.

Z powodu kłopotów ze zdrowiem Shane MacGowan (w 2015 r. upadł łamiąc sobie miednicę) porusza się obecnie na wózku inwalidzkim. Na jego stan odcisnęły się też lata burzliwego życia napędzanego alkoholem i narkotykami.

Pijackie ekscesy doprowadziły do licznych braków w uzębieniu - ostatniego naturalnego zęba wokalista miał stracić w 2008 r. MacGowan na początku lat 90. został nawet wyrzucony z The Pogues, swoją przygodę z muzyką kontynuował wówczas pod szyldem Shane MacGowan and the Popes (w sumie dwie płyty studyjne i liczne koncerty głównie na Wyspach i w Europie).

Clip The Pogues If I Should Fall From Grace With God

Clip The Pogues Fairytale Of New York - Featuring Kirsty MacColl

W 2001 r. doszło do reaktywacji The Pogues z MacGowanem w roli wokalisty, jednak działalność ograniczyła się już tylko do koncertów i okazjonalnych wydawnictw składankowych. Ostatecznie w sierpniu 2014 r. grupa wystąpiła po raz ostatni.

"Jesteśmy przyjaciółmi dopóki razem nie koncertujemy. Mam już tego dość" - tak wokalista odpowiedział na pytanie o możliwy powrót pod starym szyldem.