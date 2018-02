Shakira wraca do zdrowia. Wokalistka testuje głos

Fani pięknej Kolumbijki odetchnęli z ulgą. Wokalistka powoli wraca do zdrowia i testuje wokal przed trasą koncertową.

W połowie listopada Shakira poinformowała, że europejska część "El Dorado World Tour" została przełożona na 2018 r. Pod koniec grudnia wokalistka oświadczyła, że jest zmuszona przełożyć również daty amerykańskich koncertów.

Powodem były problemy z głosem kolumbijskiej wokalistki - lekarze wykryli krwawienie na prawej strunie głosowej.

"Zaakceptowałam fakt, że ten problem po prostu wymaga więcej czasu, by całkiem się zagoić" - napisała Shakira na swojej stronie, dodając, że z lekarzami robi wszystko, by wrócić do pełni formy.

Wygląda na to, że specjaliści osiągnęli swój cel, a Shakira znów zachwyca swoim głosem. Próbkę swojego wokalu zaprezentowała na Instagramie.



"To dla moich fanów, którzy nigdy nie pozwolili mi upaść" - napisała.



Europejska część trasy, promującej wydany w zeszłym roku album "El Dorado", ma rozpocząć się 5 czerwca 2018 r. w Kolonii (Niemcy), a w sierpniu Shakira przeniesie się do Ameryki Północnej.

