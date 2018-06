Shakira w końcu rozpoczęła trasę. "Zrobiliśmy to"

Prawie siedem miesięcy po pierwotnie zaplanowanym terminie rozpoczęła się światowa trasa "El Dorado" Shakiry. Piękna Kolumbijka musiała przełożyć zaplanowane koncerty w związku z problemami z głosem.

Shakira na scenie w Hamburgu /dpa / Daniel Reinhardt / AFP

"Zrobiliśmy to!!!! To takie uczucie, jakbym występowała po raz pierwszy w życiu!!!" - ekscytowała się na Facebooku Shakira.

"Dziękuję Hamburg! To był jeden z najwspanialszych momentów w moim życiu" - dodała wokalistka, publikując zdjęcie ze sceny w Barclaycard Arena Hamburg.

To właśnie w tym niemieckim mieście odbył się pierwszy z 54 zaplanowanych na razie występów w ramach "El Dorado World Tour".

Pierwotnie trasa promująca wydany w maju 2017 r. hiszpańskojęzyczny album "El Dorado" miała się rozpocząć na początku listopada. Wówczas kolumbijska gwiazda ogłosiła, że z powodów zdrowotnych musi przełożyć koncerty w Europie i Ameryce Północnej i Południowej.

Powodem były problemy z głosem - lekarze wykryli u niej krwawienie na prawej strunie głosowej.

"Zaakceptowałam fakt, że ten problem po prostu wymaga więcej czasu, by całkiem się zagoić" - napisała Shakira na swojej stronie, dodając, że z lekarzami robi wszystko, by wrócić do pełni formy.

