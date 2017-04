Shakira: Miliard wyświetleń "Chantaje"

Opublikowany w listopadzie 2016 roku teledysk Kolumbijki Shakiry i wokalisty Malumy przebił w kwietniu miliard wyświetleń w serwisie Youtube. "Nie mogę uwierzyć" - napisała na Facebooku piosenkarka.

Shakira przebiła z "Chantaje" barierę miliarda wyświetleń /Martin Rose /Getty Images

Piosenka "Chantaje" swoją premierę miała 28 października. W ciągu tygodnia od premiery nowy utwór Shakiry, jeszcze bez klipu, zanotował ponad 26 mln odsłon.

Nagranie zadebiutowało od razu na szczycie zestawienia Billboard Hot Latin Songs - takim wynikiem może się pochwalić w sumie 14 utworów w 30-letniej historii notowania.



Gorący teledysk błyskawicznie zdobył popularność. Za nakręcony w połowie października w Barcelonie klip odpowiada hiszpański reżyser Jaume de Laiguana, który z kolumbijską wokalistką pracował już przy kilkunastu wideoklipach (m.in. "Don't Bother", "No", "Illegal", "Gypsy", "Loca" czy ostatnio "La Bicicleta", duet z Carlosem Vivesem). De Laiguana w latach 2005-07 był też dyrektorem artystycznym trasy "Oral Fixation Tour" Shakiry. Na koncie ma także teledyski dla m.in. Alejandro Sanza i Enrique Iglesiasa.

Kolumbijski wokalista wcześniej współpracował z Shakirą przy remiksie "La Bicicleta".

Clip Shakira Chantaje ft. Maluma

W kwietniu teledysk przebił barierę miliarda wyświetleń w serwisie Youtube. Ten wyczyn powtórzyło już kilka latynoskich utworów, jednak "Chantaje" zrobiło to najszybciej (wystarczyło niecałe pięć miesięcy).

"Chantaje" to drugi najpopularniejszy klip Shakiry. Pierwszym wciąż pozostaje opublikowany z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA 2010 roku "Waka Waka (This Time for Africa"), który na Youtube zanotował do tej pory ponad 1,3 miliarda odsłon.



Clip Shakira Waka Waka (This Time For Africa) ft. Freshlyground

Wokalistka podziękowała swoim fanom za ten wyczyn na Facebooku. "Nie mogę w to uwierzyć. Kocham was" - mówiła w specjalnie nagranym filmiku.



Wcześniej Shakira świętowała inny rekord. W zeszłym roku "Chantaje" stał się najszybszym w historii hiszpańskojęzycznym teledyskiem, który przebił sto milionów wyświetleń. Stało się to w trzy tygodnie po premierze.

Najpopularniejszym teledyskiem na Youtube pozostaje "Gangnam Style" Koreańczyka Psy (ponad 2,8 miliarda wyświetleń) oraz "See You Again" Wiza Khalify i Charliego Putha (2,6 miliarda wyświetleń).