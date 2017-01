Shakira apeluje na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos: Wspierajcie rodziców

W Davos (Szwajcaria) rozpoczęło się Światowe Forum Ekonomiczne, na którym spotykają się przywódcy polityczni z całego świata, prezesi wielkich korporacji i intelektualiści. Za swoją działalność charytatywną specjalną nagrodę Crystal Award odebrała Shakira, ambasadorka UNICEF, oenzetowskiej organizacji działającej na rzecz dzieci.

Shakira odebrała Crystal Award w Davos /fot. Laurent Gillieron/Keystone/AP /East News

Shakira od 2003 roku jest Ambasadorką Dobrej Woli UNICEF, komórki Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmującej się pomocą dzieciom.



Od 1995 r. prowadzi charytatywną fundację Pies Descalzos (hiszp. Bose stopy) pomagającą dzieciom w jej ojczystej Kolumbii. To właśnie za tę działalność odebrała nagrodę Crystal Award w Davos.

Z tej okazji wokalistka opublikowała w poniedziałek (16 stycznia) list do możnych tego świata.

"Rządy i sektor prywatny musi inwestować w politykę wspierania rodziców, dać im zasoby i czas, by mogli kochać, chronić i dbać o odżywianie ich małych dzieci" - napisała Shakira.

"Potrzebujemy inwestycji w programy opieki rodzicielstwa... i potrzebujemy rodziców, by zrozumieli, że mają prawo, by poświęcić czas i wiedzę, by wychować szczęśliwe, zdrowe i kreatywne dzieci" - zaapelowała wokalistka.

Kolumbijska gwiazda wychowuje dwóch synów ze związku z Gerardem Pique, piłkarzem Barcelony i reprezentacji Hiszpanii.

W Davos pojawiła się u boku m.in. aktora Foresta Whitakera i szefa kuchni Jamiego Oliviera.