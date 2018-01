Seweryn Krajewski: Płyta "Strofki" z tekstami Agnieszki Osieckiej

16 lutego ukaże się dwupłytowe wydawnictwo "Strofki" sygnowane nazwiskami Seweryna Krajewskiego i Agnieszki Osieckiej.

Okładka płyty "Strofki" duetu Krajewski/Osiecka

Druga część, również dwupłytowa, zostanie wydana jesienią.

Seweryn Krajewski współpracował z Agnieszką Osiecką aż do jej śmierci w 1997 roku. Stworzyli razem dziesiątki utworów. Niektóre z nich to klejnoty koronne polskiej muzyki rozrywkowej, by wspomnieć tylko "Niech żyje bal" czy "Uciekaj moje serce".

Na początku lat 80. oboje zostali zaproszeni do współpracy z programem telewizyjnym "Z pamiętnika szalonej gospodyni". Osiecka pisała poetyckie odpowiedzi na listy od telewidzów, Krajewski układał do nich muzykę.

"Kiedy program zszedł z anteny, jego autorka, pani Krystyna Zielińska, zaczęła nalegać na wydanie tych piosenek na płycie. Najpierw wyszła jedna płyta, później postanowiłem to pociągnąć i na drugiej części 'Strofek', zatytułowanej 'Części zamienne', ukazały się piosenki z innymi tekstami. Również autorstwa Agnieszki, ale już nie z programu" - wspomina Seweryn Krajewski.

Teraz "Strofki" ukażą się w komplecie: przejrzane, uporządkowane i uzupełnione.

"Mam nadzieję, że kiedyś, być może za wiele lat, jakiś muzyk to odkryje i zrobi z tego większe piosenki. Dlatego nie chciałem tu robić żadnych aranżacji, chciałem żeby to było czyste i prowokowało innych do myślenia. 'Strofki' pomyślane są nie tylko jako płyty do słuchania. To również źródło, z którego każdy może dowolnie czerpać" - podkreśla Krajewski.