Seweryn Krajewski: Ostatnia, symboliczna płyta w 2019 r. ("Słony smak twoich ust")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Słony smak twoich ust", którym po siedmiu latach przypomina się Seweryn Krajewski.

Seweryn Krajewski na okładce singla "Słony smak twoich ust" /Sony Music Polska

Po siedmiu latach od premiery płyty "Jak tam jest" Seweryn Krajewski powraca z nowym solowym utworem. Zwiastuje on nadchodzący album, roboczo zatytułowany "Dalszy ciąg wydarzeń".

Reklama

"To żona uświadomiła mi, że minęło już tyle czasu od poprzedniego wydawnictwa. W międzyczasie ukazały się dwie części 'Strofek' [płyty z muzyką do telewizyjnego programu "Z pamiętnika szalonej gospodyni", w większości z tekstami Agnieszki Osieckiej] i firma Sony Music potwierdziła chęć dalszej współpracy. Pomyślałem więc - może rzeczywiście warto nagrać tę ostatnią, symboliczną płytę, zanim format CD zupełnie zniknie z obrotu, bo przecież wszystko do tego zmierza. Świat się zmienia, czy tego chcemy, czy nie" - opowiada jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów i kompozytorów.



W przeszłości teksty do kompozycji Seweryna Krajewskiego pisali wybitni autorzy - Agnieszka Osiecka, Magdalena Czapińska czy Jacek Cygan. Jednak "Słony smak twoich ust" to w całości jego własne dzieło.

Clip Seweryn Krajewski Słony smak twoich ust

"To wyszło naturalnie. Nie zapominajmy, że na samym początku, kiedy zacząłem układać melodie dla Czerwonych Gitar, to sam sobie pisałem teksty. Potem zyskaliśmy popularność i wkrótce znaleźli mnie znakomici autorzy. I to było bardzo wygodne. Z perspektywy lat uważam, że to był mój błąd, ale zrobiłem to z lenistwa. Podsuwałem im tylko temat, a oni ubierali go w piękne słowa" - opowiada Krajewski.

"Natomiast w przypadku 'Słonego smaku...' byłem niecierpliwy i chciałem bardzo szybko mieć gotowy tekst. To wspomnienie młodocianego flirtu - słońce, Bałtyk, plaża i morska sól na ustach dziewczyny".



W ostatnim czasie artysta stworzył dużo premierowego materiału. "Wydaje mi się, że niektóre piosenki mógłbym sam zaśpiewać", przyznaje. I podkreśla, jak istotny w tym procesie jest pierwiastek inspiracji, natchnienia: "Dopóki człowiek wciąż pisze, to nie ma co wracać do przepastnej szuflady ze starymi szkicami. Dlatego są to wyłącznie nowe melodie. Zapisuję wszystko w formie nut, choć nie przepadam za określeniem 'komponowanie'" - mówi Krajewski.

"Mam taką teorię, że kiedy ktoś zaczyna 'komponować' piosenkę, to już nie będzie dobra piosenka. Uważam, że melodie powinny na mnie spłynąć z nieba, nieoczekiwanie. Nie uznaję sytuacji, w której siedzę przy fortepianie, czy gitarze i na siłę konstruuję jakiś motyw, męcząc się przy tym. Liczy się wena i do tego złota zasada - prosto, ale nie prostacko" - dodaje 71-letni twórca.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Seweryn Krajewski Znowu pada