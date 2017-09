Serenity: Nowa płyta "Lionheart"

Symfoniczni powermetalowcy z austriackiej formacji Serenity ujawnili pierwsze szczegóły nowego albumu.

Serenity zapowiada nową erę

Szóstą płytę tyrolskiego kwartetu wyda rodzima muzykom Napalm Records. Premierę "Lionheart" zaplanowano na 27 października.



"Tym razem sprostamy waszym pragnieniom kolejnym historycznym arcydziełem - 'Lionheart'! To potężne symfoniczne, powermetalowe hymny ubrane w emocje płynące prosto z głębi naszych dusz. Rozpocznijcie z nami nową erę i pokażcie nam wasze lwie serce!" - wezwali Austriacy.



Album zmiksował i poddał masteringowi Jan Vacik w studiu Dreamsound.



Okładkę "Lionheart" zaprojektował rozchwytywany węgierski artysta Gyula Havancsák (okładki m.in. Annihilator, Destruction, Grave Digger, Ensiferum, Stratovarius, Edguy).



"Codex Atlanticus", poprzednia płyta Serenity, miała swą premierę na początku 2016 roku. Promował ją m.in. teledysk "Follow Me", który możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Lionheart":

1. "Deus Lo Vult"

2. "United"

3. "Lionheart"

4. "Hero"

5. "Rising High"

6. "Heaven"

7. "King's Landing"

8. "Eternal Victory"

9. "Stand And Fight"

10. "The Fortress (Of Blood And Sand)"

11. "Empire"

12. "My Fantasy"

13. "The Final Crusade".