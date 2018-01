Serena Williams tańczy. Wideo podbija sieć

Ponad 120 tys. odtworzeń ma już wideo z popisem twerkowania w wykonaniu Sereny Williams, jednej z najlepszych tenisistek wszech czasów.

Serena Williams zatańczyła na lotnisku /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Podobnie, jaki kiedyś "Happy" Pharrella Williamsa, tak ostatni singel jego formacji N.E.R.D "Lemon" robi w sieci karierę za sprawą kręconych przez fanów własnych wersji oryginalnego klipu.

Reklama

Sprawdź utwór "Happy" w serwisie Teksciory.pl

Używając hasztagu #LEMONDANCECHALLENGE można znaleźć już kilka tysięcy filmów z nowymi wersjami utworu, w którym po raz pierwszy w historii rapuje Rihanna - w wykonaniu tancerzy amatorów, profesjonalnych choreografów a także Justina Timberlake'a czy popularniej skrzypaczki o pseudonimie Mapy.

Furorę robi wideo nakręcone we współpracy z magazynem "Vogue". Jego główną bohaterką jest tenisistka Serena Williams, która podryguje w rytm przeboju na płycie lotniska Palm Beach International Airport i w prywatnym samolocie.

W klipie wystąpili też prawdziwie kontrolerzy ruchu, prywatnie fani Sereny.

Wideo Serena Williams Tears Up an Airport Runway | Vogue

36-letnia sportsmenka tuż przed sylwestrem 2017 r. wróciła na kort, niespełna cztery miesiące po urodzeniu swojego pierwszego dziecka. Ojcem Alexis Olympii Ohanian Jr. jest mąż tenisistki - współzałożyciel serwisu Reddit Alexis Ohanian. Serena zagrała epizodyczną rolę w teledysku "Sorry" swojej przyjaciółki Beyonce.

Sprawdź klip do utworu "Sorry" w serwisie Teksciory.pl

Utwór "Lemon" pochodzi z wydanej w grudniu 2017 r. płyty N.E.R.D "No_One Ever Really Dies".

Clip N.E.R.D. Lemon - & Rihanna

Sprawdź tekst utworu "Lemon" w serwisie Teksciory.pl