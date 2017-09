Sentymentalny Hey na jesień ("Gdzie jesteś, gdzie jestem?")

Grupa Hey przed trasą z okazji 25-lecia zaprezentowała nowy utwór "Gdzie jesteś, gdzie jestem?" z teledyskiem zawierającym archiwalne zdjęcia muzyków.

Kasia Nosowska (Hey) na początku XXI wieku /AKPA

Jak już informowaliśmy, na przełomie listopada i grudnia grupa Hey zagra siedem koncertów w największych halach w Polsce. Podczas jubileuszowej trasy "Fayrant Tour" gościem specjalnym będzie założyciel zespołu, gitarzysta Piotr Banach.



- Zagramy z Piotrkiem co najmniej sześć, może nawet osiem utworów (prawdopodobnie w wersjach oryginalnych, niezmienionych), jeszcze nawet nie zrobiliśmy razem prób. Dużo ludzi, którzy słuchają Heya teraz, nie wiedzą nawet, kim jest Piotrek. To jak spytać 20-letniego fana Deep Purple, kto to jest Ritchie Blackmore - podkreśla gitarzysta Marcin Żabiełowicz w rozmowie z Interią.

Gośćmi specjalnymi koncertów będą również Igor Herbut (LemON), Titus (Acid Drinkers), Ania Dąbrowska, Dawid Podsiadło, O.S.T.R., siostry Natalia i Paulina Przybysz, Mela Koteluk, Grzegorz Porowski (wokalista Dum Dum, w którym występowali m.in. Banach, Katarzyna Nosowska oraz perkusista Hey Robert Ligiewicz) oraz Beata Kozidrak.

Z okazji 25-lecia i trasy "Fayrant" Hey przygotował specjalny prezent dla fanów - mowa o singlu "Gdzie jesteś, gdzie jestem?", który zapowiada dwupłytowy jubileuszowy album. Premierę wydawnictwa zaplanowano na październik.

"Panie, Panowie.. Dziękujemy, że przez tak wiele lat, Nadawaliście sens naszemu istnieniu, wpuszczając do uszu dźwięki i słowa, które wysyłaliśmy w świat. Dziękujemy za otuchę i krytykę, za koncerty, na które przychodziliście sami, a potem z dziećmi. Dziękujemy za asystowanie nam przy dorastaniu i za to, że my mogliśmy być przy Was gdy mijały kolejne lata. 'gdzie Jesteś, gdzie jestem?' to prezent z okazji naszej komitywy. Piosenka na jesień, piosenka sentymentka" - mówi wokalistka Katarzyna Nosowska.



