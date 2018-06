Selena Gomez w niemym filmie. Zobacz klip "Back To You"

1 16

Selena Gomez otrzymała w tym roku tytuł Kobiety Roku przyznawany przez magazyn "Billboard". W poprzednich latach nagrodą Women In Music obdarowano m.in. Madonnę, Taylor Swift oraz Beyonce. Wyróżnienie to trafia w ręce gwiazd muzyki, które mogą stanowić inspirację dla młodych kobiet. "Selena nie tylko króluje na listach przebojów, ale nieustannie zachęca kobiety, by były szczere i nie obawiały się użyć swojego głosu. Selena nigdy nie kryje tego, co myśli i używa swojego wpływu, by zachęcać do tego innych. Z radością przyznajemy jej tytuł Kobiety Roku" - możemy przeczytać w oświadczeniu.