Selena Gomez promuje nowy serial. Posłuchaj utworu "Only You"

"Only You" to pierwszy od czasu wydanego w 2015 roku albumu "Revival" solowy materiał Seleny Gomez. Piosenka pochodzi z opartego na bestsellerowej powieści serialu "Trzynaście powodów", którego artystka jest producentką.

Selena Gomez powoli wraca do muzyki /Dimitrios Kambouris /Getty Images

W piątek (31 marca) na platformie Netflix zadebiutował nowy serial wyprodukowany przez Selenę Gomez. Seria "Trzynaście powodów" oparta jest na bestsellerze Jaya Ashera o tym samym tytule, opowiadającym o samobójczej śmierci dziewczyny imieniem Hannah.

Utwór "Only You", który pojawił się serwisie Youtube i w serwisach streamingowych, promuje soundtrack produkcji i jest pierwszym solowym materiałem Seleny Gomez od czasu wydania albumu "Revival".

Od tamtej pory mogliśmy słyszeć Selenę w gościnnych występach w utworach artystów takich jak Charlie Puth, Kygo. czy Cashmere Cat.

Posłuchaj utworu "Only You":



Wideo Selena Gomez - Only You (Audio)

Przypomnijmy, że u gwiazdy w 2014 roku zdiagnozowano chorobę autoimmunologiczną zwaną toczniem. Tuż po diagnozie artystka została poddana specjalnym zabiegom i chemioterapii.

Selena, rozpoczynając walkę z chorobą, przerwała karierę zawodową, a oficjalnym powodem wówczas były "problemy osobiste". 24-latka długo trzymała wiadomość o swojej chorobie w tajemnicy przed fanami. Fakty na temat swojego zdrowia ujawniła w październiku 2015 roku - w tym czasie promowała swój ostatni album "Revival".

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku ogłosiła, że znów przerywa trasę koncertową, aby walczyć z toczniem i jego objawami. Selena cierpiała na napady lęku i paniki oraz depresję, które są skutkami ubocznymi jej choroby.

Wokalistka wycofała się z życia publicznego i trafiła na terapię do prywatnej kliniki. Pierwszy raz po przerwie publicznie można było zobaczyć ją na gali American Music Awards, w listopadzie 2016 roku, gdzie odebrała statuetkę dla najlepszej artystki pop/rock. W trakcie przemówienia wokalistka z trudem powstrzymywała łzy.

