Selena Gomez opowiedziała o swojej terapii

Zdjęcie Seleny Gomez pojawiło się na okładce amerykańskiego "Vogue'a". W wywiadzie dla magazynu amerykańska gwiazda przyznała, że pięć razy w tygodniu uczestniczy w sesjach terapeutycznych z powodu jej problemów ze zdrowiem psychicznym.

Selena Gomez opowiedziała o swoich trudnych doświadczeniach /Andreas Rentz /Getty Images

W wywiadzie, jakiego Selena Gomez udzieliła amerykańskiemu wydaniu "Vogue'a", amerykańska wokalistka opowiedziała o swoim leczeniu i pobycie w klinice chorób psychicznych.

Reklama

U gwiazdy w 2014 roku zdiagnozowano chorobę autoimmunologiczną zwaną toczniem. Tuż po diagnozie artystka została poddana specjalnym zabiegom i chemioterapii.

Selena, rozpoczynając walkę z chorobą, przerwała karierę zawodową, a oficjalnym powodem wówczas były "problemy osobiste". 24-latka długo trzymała wiadomość o swojej chorobie w tajemnicy przed fanami. Fakty na temat swojego zdrowia ujawniła w październiku 2015 roku - w tym czasie promowała swój ostatni album "Revival".

"Jak wielu z was wie, około rok temu ujawniłam, że mam toczeń, chorobę, która w różny sposób wpływa na ludzi" - oświadczyła wokalistka na łamach magazynu "People".

Pod koniec sierpnia ogłosiła, że znów przerywa trasę koncertową, aby walczyć z toczniem i jego objawami. Selena cierpiała na napady lęku i paniki oraz depresję, które są skutkami ubocznymi jej choroby.

Wokalistka wycofała się z życia publicznego i trafiła na terapię do prywatnej kliniki. Pierwszy raz po przerwie publicznie można było zobaczyć ją na gali American Music Awards, w listopadzie 2016 roku, gdzie odebrała statuetkę dla najlepszej artystki pop/rock. W trakcie przemówienia wokalistka z trudem powstrzymywała łzy.

"W 2014 r. na tej scenie po raz pierwszy byłam w 100 proc. szczera w stosunku do was. Myślę, że większość z was wie sporo o moim życiu, czy mi się to podoba, czy nie. Musiałam przerwać trasę, bo w środku byłam całkiem rozsypana" - powiedziała ze sceny Gomez.

Wideo Wzruszająca mowa Seleny Gomez na temat depresji podczas American Music Awards (Cover Video/x-news)

W 2017 roku Selena Gomez pojawiła się okładce amerykańskiej edycji "Vogue'a" (numer trafi do sprzedaży w kwietniu). W rozmowie dla magazynu zdradziła, że terapia, jaką stosuje, całkowicie zmieniła jej życie. Amerykanka spotyka się ze swoim terapeutą pięć razy w tygodniu.

Wokalistka przyznała, że kiedy podczas trasy koncertowej zmagała się z depresją, samotnością i stanami lękowymi, najbardziej martwiła się, że zawodzi swoich fanów.

"Moja samoocena została zniszczona. Byłam przygnębiona, niespokojna. Zaczęłam miewać ataki paniki tuż przed wyjściem na scenę albo tuż po zejściu z niej. Czułam, że nie jestem zbyt dobra. Uważałam, że nic nie daję moim fanom, a oni mogą to zobaczyć - co było, moim zdaniem, całkowitym wypaczeniem" - mówiła Selena Gomez.



Przez cały czas pobytu w klinice (90 dni) piosenkarka nie używała telefonu. Terapię przechodziła wspólnie z sześcioma innymi kobietami.

"To była jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie zrobiłam, ale to była też najlepsza rzecz, jaką zrobiłam" - podsumowała gwiazda.

Selena Gomez spotyka się obecnie z kanadyjskim wokalistą tworzącym pod pseudonimem The Weekend.

W lutym tego roku premierę miał utwór "It Ain't Me", który Gomez nagrała wspólnie z norweskim producentem i DJ-em, Kygo.



Wideo Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me (with Selena Gomez) (Audio)

Sprawdź tekst i tłumaczenie "It Ain't Me" w serwisie Teksciory.pl!

Ellie Goulding i Selena Gomez na Victoria's Secret Fashion Show 2015 1 11 10 listopada 2015 roku w Nowym Jorku odbył się 20. pokaz Victoria's Secret Fashion Show. Jedną z muzycznych gwiazd była Selena Gomez Autor zdjęcia: Dimitrios Kambouris Źródło: Getty Images 11