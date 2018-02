Selena Gomez: Nigdy nie pokonam depresji

Selena Gomez pogodziła się z tym, że do końca życia będzie walczyć z depresją i lękiem.

Selena Gomez wciąż zmaga się z depresją /Jeff Spicer /Getty Images

W 2016 roku Selena Gomez ogłosiła, że przerywa trasę koncertową. Amerykanka trafiła do prywatnej kliniki rehabilitacyjnej, gdzie usiłowała uporać się z problemami natury psychicznej.

Reklama

W wywiadzie dla "Harper’s Bazaar" Gomez poruszyła kwestię swojej choroby.

"Miałam wiele problemów z depresją i lękiem i głośno o tym mówiłam, ale to nie jest coś, co czuję, że kiedykolwiek pokonam" - mówiła gwiazda i dodała - "Myślę, że to jest walka, z którą będę musiała się mierzyć do końca swojego życia, ale nie przeszkadza mi to, bo wiem, że wybieram siebie ponad wszystko".

Napady lęku i depresja są wynikiem choroby autoimmunologicznej zwanej toczniem, którą zdiagnozowano u Seleny Gomez w 2014 roku. Tuż po tym wokalistka została poddana specjalnym zabiegom i chemioterapii.

Selena Gomez wierzy, że 2018 rok będzie dla niej lepszy od poprzedniego, w którym przeszła przeszczep nerki. Niezbędny organ podarowała jej wówczas najbliższa przyjaciółka, Francia Raisa.

Obecnie wokalistka nagrywa kolejny album studyjny. Promują go utwory "Bad Liar", "Fetish" oraz "Wolves".

Clip Selena Gomez Bad Liar

Sprawdź tekst utworu "Bad Liar" w serwisie Teksciory.pl!

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***