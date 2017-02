Selena Gomez nagrała nowy utwór o Justinie Bieberze?

Wokalistka na początku lutego pochwaliła się zapowiedzą klipu do nowego utworu "Ain't Me". Fani są przekonani, że piosenka dotyczyć będzie relacji z Justinem Bieberem.

Selena Gomez w marcu zaprezentuje nowy utwór /Joshua Blanchard / Getty Images

Selena Gomez o nowym utworze poinformowała na Instagramie. Mimo że nie zdradziła jego tytułu, jej fanom udało się ustalić, że będzie nosił nazwę "Ain’t Me" (Gomez zarejestrowała utwór 30 stycznia 2017 roku).

W "Ain't Me" stworzeniem muzyki do numeru zajął się norweski producent i DJ, Kygo. Po publikacji zapowiedzi i usunięciu jej kilka dni później sympatycy talentu Gomez uznali, że nowy utwór dotyczyć będzie nieudanego związku z Justinem Bieberem.

Wokalistka tłumaczyła usunięcie zapowiedzi prawami autorskimi, jednak zanim to się stało, internauci w krótkim fragmencie znaleźli odniesienie do jej związku z kanadyjskim wokalistą.



Chodzi o tekst, w którym bohaterka piosenki wraca w pamięci do siebie jako 17-latki. Fani Seleny szybko skojarzyli, że wokalistka była z Bieberem, gdy miała właśnie 17 lat.

Utwór, który tworzy grupa tekściarzy odpowiedzialna m.in. za przebój Justina Biebera "Let Me Love You" ma pojawić się w sieci 17 marca.

Obecnie Selena Gomez jest w związku z innym kanadyjskim artystą The Weeknd.