Selena Gomez i The Weeknd potwierdzili swój związek

​Co prawda Selena Gomez i The Weeknd już w styczniu zostali przyłapani przez paparazzi podczas romantycznej randki, ale dopiero teraz para potwierdziła swój związek i podzieliła się wspólnym zdjęciem na Instagramie.

Selena Gomez i The Weeknd są razem / Jamie McCarthy /Getty Images

Pierwsze zdjęcia gwiazdorskiej pary wyciekły do mediów w styczniu. Mimo to ani Selena, ani The Weeknd długo nie komentowali publicznie swojej randki.

Sytuacja uległa zmianie w piątek (7 marca), kiedy The Weeknd opublikował na swoim Instagramie romantyczne selfie z Seleną. Widać na nim, jak amerykańska wokalistka składa czuły pocałunek na skroni Kanadyjczyka.

Wcześniej na informacje o romansie Gomez i The Weeknda zareagowała modelka Bella Hadid, która była dziewczyną wokalisty przez dwa lata, do listopada 2016 r. Wystąpiła z nim w jego teledysku "In The Night".