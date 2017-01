Selena Gomez i The Weeknd na randce. Bella Hadid reaguje na Instagramie

Czyżby szykowała się gwiazdorska "wojenka"? Randka Seleny Gomez i The Weeknd miała konsekwencje na razie na Instagramie, bo Bella Hadid cofnęła "śledzenie" wokalistki w tym serwisie społecznościowym.

Selena Gomez i The Weeknd byli razem na randce /fot. Jamie McCarthy / Getty Images

We wtorek (10 stycznia) Selena Gomez i The Weeknd wybrali się na randkę do restauracji Giorgio Baldi w Santa Monica. Do mediów trafiły zdjęcia całującej się i obejmującej pary.

"Byli tacy szczęśliwi. Tulili się do siebie i całowali" - mówi świadek zdarzenia w "Us Weekly".

Informator dodaje, że para udała się potem do domu 24-letniej wokalistki.

Jak na razie, ani Selena, ani The Weeknd nie skomentowali publicznie swojej randki. Tymczasem na romans zareagowała modelka Bella Hadid, która była dziewczyną The Weeknd przez dwa lata, do listopada 2016 r. Wystąpiła z nim w jego teledysku "In The Night".



Serwis Elle.com podał, że w środę (11 stycznia) Hadid przestała śledzić profil Seleny na Instagramie. W tym serwisie wokalistka cieszy się największą popularnością - ma tu ponad 106 mln obserwujących.

Co ciekawe, siostra Belli, modelka Gigi Hadid, jest członkinią "gangu" najlepszych przyjaciółek Taylor Swift. W tym gronie znajduje się również Selena Gomez.

Bella Hadid i The Weeknd po raz pierwszy po rozstaniu spotkali się w Paryżu, pod koniec listopada, na pokazie Victoria's Secret Fashion Show. Obserwatorzy zwrócili uwagę, że byli ukochani ze sobą flirtowali na scenie. Pojawiły się też pogłoski, że jeszcze tego samego dnia Bella i The Weeknd wrócili do siebie. Teraz wszystko wskazuje na to, że była to nieprawda.

Dodajmy, że Selena Gomez pod koniec listopada 2016 r. powróciła po kilkumiesięcznej przerwie. Wokalistka przerwała trasę koncertową i trafiła do prywatnej kliniki rehabilitacyjnej, gdzie usiłowała uporać się z problemami natury psychicznej. Depresja związana była z ukrywaną publicznie chorobą autoimmunologiczną zwaną toczniem, z którą Selena zmaga się od 2014 r.