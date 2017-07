Selena Gomez i odważny teledysk "Fetish"

Selena Gomez opublikowała teledysk do swojego najnowszego singla "Fetish", w którym gościnnie pojawia się Gucci Mane.

Selena Gomez szykuje nowy materiał /Theo Wargo /Getty Images

Utwór "Fetish" to najnowszy singel Seleny Gomez zapowiadający jej kolejny album. Do piosenki wokalistka zaprosiła amerykańskiego rapera, Gucci Mane'a.

W sieci pojawił się zapowiadany od tygodni teledysk do singla, w którym wystąpiła zarówno Selena, jak i Gucci Mane.

Reżyserem klipu jest Petra Collins. W teledysku Selena Gomez w zmysłowy sposób wije się po podłodze, oblizuje szkło, wkłada do ust gąbkę nasączoną płynem do naczyń czy zaciska zalotkę do rzęs na języku. Taka odsłona wokalistki zaskoczyła wielu jej fanów.

Zobacz teledysk "Fetish":



Clip Selena Gomez Fetish ft. Gucci Mane

Wcześniej Amerykanka opublikowała singel "Bad Liar" zawierający sampel z kultowego utworu "Psycho Killer" grupy Talking Heads. Piosenka cieszy się dużym zainteresowaniem.

Ostatnia płyta Seleny Gomez zatytułowana "Revival" ukazała się w październiku 2015 roku.