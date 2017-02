Selena Gomez i Kygo w duecie ("It Ain't Me")

Ponad 250 tys. odsłon w kilka godzin zanotowała już piosenka "It Ain't Me" - duet Seleny Gomez i Kygo.

Selena Gomez nagrała duet z Kygo /Splash News /East News

W "It Ain't Me" stworzeniem muzyki do numeru zajął się norweski producent i DJ, Kygo.

Reklama

Selena Gomez na początku lutego pochwaliła się zapowiedzią teledysku, ale materiał został usunięty. Fani Amerykanki na podstawie tego fragmentu uznali, że nowy utwór dotyczyć będzie nieudanego związku wokalistki z Justinem Bieberem.

Sama Gomez nie wypowiedziała się jeszcze na ten temat. Obecnie związana jest z innym kanadyjskim gwiazdorem - The Weeknd.

Ten w ostatnim czasie też wypuścił szpilę w stronę Biebera. W utworze "Some Way" kanadyjskiego rapera Nava The Weeknd kpi z łóżkowych umiejętności swojego rodaka.

Przypomnijmy, że Bieber i Gomez byli parą przez cztery lata (2011-14).



Selena Gomez wróciła do aktywności w mediach społecznościowych po kilkumiesięcznej przerwie związanej z jej problemami natury psychicznej. Pod koniec zeszłego roku gościnnie zaśpiewała w utworze Cashmere Cat "Trust Nobody".



Wideo Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me (with Selena Gomez) (Audio)

Sprawdź słowa utworu "It Ain't Me" w serwisie Teksciory.pl!