Seksowna Jennifer Lopez w teledysku "El Anillo"

Do sieci trafił teledysk Jennifer Lopez nakręcony do singla "El Anillo". W ciągu trzech dni obejrzano go prawie osiem milionów razy.

Jennifer Lopez w teledysku "El Anillo"

Utwór "El Anillo" ("Pierścionek") Jennifer Lopez po raz pierwszy zaprezentowała podczas tegorocznej gali Billboard Latin Music Awards, która odbyła się 26 kwietnia w Las Vegas.

Dzień później w sieci pojawił się klip do numeru, w którym 48-letnia wokalistka prezentuje się w skąpych kreacjach.

Utwór, w którym pada m.in. pytanie "kiedy pojawi się pierścionek", natychmiast skojarzono z życiem prywatnym Lopez. Latynoska gwiazda obecnie spotyka się z baseballistą Alexem Rodriguezem.

Jennifer Lopez planuje w tym roku wydać dwa albumy studyjne - jeden z nich w języku angielskim, a drugi nagrany po hiszpańsku. Niedawno piosenkarka potwierdziła również plotki o wspólnym numerze z raperką Cardi B.

Zobacz klip "El Anillo":

Clip Jennifer Lopez El Anillo