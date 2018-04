Sear Bliss: Nowa płyta "Letters From The Edge"

Blackmetalowa grupa Sear Bliss z Węgier zarejestrowała nowy album.

Sear Bliss świętuje 25-lecie /Oficjalna strona zespołu

"Letters From The Edge", ósmy longplay Sear Bliss, wyprodukował Viktor Scheer. Miks i mastering są dziełem Dan Swanö.

"Wiem, jak to brzmi, ale naprawę uważam, że ten album to prawdziwy Sear Bliss. Wiem to, bo czułem to samo jedynie wtedy, gdy powstawał nasz pierwszy album z 1996 roku. 'Letters From The Edge' jest według mnie swego rodzaju syntezą wszystkiego, czym jest Sear Bliss" - o nowym dokonaniu grupy powiedział jej wokalista i lider Andras Nagy.



Świeży materiał wyda holenderska Hammerheart Records, z którą muzycy podpisali niedawno kontrakt. Zespół związany był wcześniej m.in. z amerykańską wytwórnią Red Stream i brytyjską Candlelight Records, dla której w 2012 roku wydał poprzednią płytę "Eternal Recurrence".



Album trafi do sprzedaży latem, co ma być zarazem jednym z elementów obchodów 25. urodzin formacji.



Zobacz teledysk "Two Worlds Collide" Sear Bliss (z piątego albumu "Glory And Perdition" z 2004 roku):

Oto program albumu "Letters From The Edge":

1. "Crossing The Frozen River"

2. "Forbidden Doors"

3. "Seven Springs"

4. "A Mirror In The Forest"

5. "Abandoned Peaks"

6. "Haven"

7. "The Main Divide"

8. "Leaving Forever Land"

9. "At The Banks Of Lethe"

10. "Shroud".