Sean Paul i Migos zapraszają do zabawy (klip "Body")

Pod koniec kwietnia w sieci pojawił się wspólny teledysk Seana Paula i hiphopowego składu Migos do utworu "Body". Numer zapowiada nową płytę jamajskiego wokalisty.

Sean Paul zaprezentował klip "Body" /Gustavo Caballero /Getty Images

"To wideo musiało być stylowe i seksowne" - komentował klip dla The Fader Sean Paul. Teledysk nakręcił DAPS w Miami.

Gościnnie w utworze pojawiło się rozchwytywane trio Migos (Quavo, Offset, Takeoff).

"Migos to jedna z moich ulubionych hiphopowych grup i niegodziwością byłoby, gdyby tylko prześlizgnęli się przez dancehallowy kawałek. Wideo musiało oddać więc tą energię. Plaża w Miami to naturalny wybór do uchwycenia tego klimatu" - opowiadał Paul.

Przypomnijmy, że trio oprócz wydania w tym roku dobrze ocenianego albumu "Culture" pojawili się również w utworze Katy Perry ("Bon Appetite") i teledysku DJ Khaleda ("I’m the One", rapował tylko Quavo).

Siódma płyta Sean Paula ma wstępnie ukazać się w tym roku. Poprzedni krążek "Full Frequency" trafiła do sprzedaży w 2014 roku.