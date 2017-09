Seal składa hołd swoim idolom

10. studyjny album wokalisty Seala ukaże się 10 listopada. "Standards" to hołd złożony takim legendom jak Frank Sinatra, Ella Fitzgerald czy Nina Simone.

"To album, który chciałem nagrać od zawsze. Wychowałem się słuchając muzyki ery Rat Packa, dlatego nagranie tych ponadczasowych utworów było moim życiowym marzeniem. Współpraca z tymi samymi muzykami, którzy występowali z Frankiem Sinatrą i w tym samym studio było najlepszym momentem w mojej karierze" - wyjaśnia Seal.



Na album trafiły m.in. klasyki z repertuaru Franka Sinatry - "Luck Be A Lady", I've Got You Under My Skin" oraz "It Was A Very Good Year", Elli Fitzgerald "I'm Beginning to See The Light", Niny Simone "I Put A Spell on You", a także perełka Cole'a Portera "Love For Sale".



Na płycie "Standards" Seala wspomogli Randy Waldman (pianista który koncertował z Frankiem Sinatrą i Paulem Anką), Chuck Berghofer (basista współpracujący z Ella Fitzgerald i Rayem Charlesem) oraz Greg Fields - perkusista występujący z Quincym Jonesem i Steviem Wonderem.



Album został nagrany w słynnych Capitol Records in Los Angeles , w tym samym studio, w którym swoje największe hity nagrywali Frank Sinatra, Dean Martin, Nat "King" Cole, oraz United Studios.



Nad brzmieniem płyty czuwał Nick Patrick (m.in. Tina Turner i Marvin Gaye), a także nominowany do Grammy aranżer Chris Walden oraz inżynier dźwięku Don Murray.



Oto szczegóły płyty "Legends":



1. "Luck Be A Lady"

2. "Autumn Leaves"

3. "I Put A Spell on You"

4. "They Can't Take That Away From Me"

5. "Anyone Who Knows What Love Is"

6. "Love For Sale"

7. "My Funny Valentine"

8. "I've Got You Under My Skin"

9. "Smile"

10. "I'm Beginning To See The Light" (featuring The Puppini Sisters)

11. "It Was A Very Good Year".