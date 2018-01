​Ścieżka dźwiękowa serialu "Ultraviolet" już dostępna

W piątek 12 stycznia na półki sklepowe trafiła ścieżka dźwiekowa do serialu AXN, "Ultraviolet", stworzona przez Wojtka Urbańskiego. Poza jego kompozycjami na płycie znajdują się również utwory innych polskich wykonawców, wykorzystane w serialu. Album został wyprodukowany przez niezależną wytwórnię U Know Me Records.

Okładka ścieżki dźwiękowej "Ultraviolet" /materiały prasowe

Ścieżkę dźwiękową do serialu "Ultraviolet" stworzył Wojtek Urbański.

Telewizja AXN, tworząc nowy serial "Ultraviolet", jako jedna z pierwszych zdecydowała się na połączenie komercyjnego świata telewizji ze światem polskiej muzyki alternatywnej. Podobnie jak scenariusz produkcji, harmonia i melodie w wielu utworach, które znalazły się na płycie, owiane są tajemnicą i niepokojem. Współczesna, elektroniczna muzyka wyraźnie podkreśla pokazaną w "Ultraviolecie" siłę nowych technologii.

Poza kompozycjami Wojtka Urbańskiego na płycie znajdują się również utwory takich polskich wykonawców jak FFRANCIS, Das Moon, Duit feat. Pasts i We draw a, a także piosenka "Ultraviolet", wykonana przez Justynę Święs. Warto podkreślić, że wyjątkowy jest również wydawca, gdyż płyta została wydana przez jedną z najbardziej znanych polskich wytwórni niezależnych - U Know Me Records.

"To dla nas projekt niepowtarzalny, bo mamy okazję udowodnić, że w polskiej muzyce niezależnej można znaleźć wiele skarbów i po cichu liczę, że utorujemy tą płytą drogę do kolejnych ciekawych projektów, które połączą świat muzyczny i filmowy", mówi Marcin 'groh' Grośkiewicz, wydawca płyty.

Clip Urbanski Ultraviolet feat. Justyna Święs

Wojtek Urbański jest wielokrotnie nagradzanym za muzykę i sound design producentem muzycznym. Przez lata komponował utwory do animacji, spektakli i pokazów mody. Jako twórca muzyki teatralnej współpracował m.in. z reżyserką Eweliną Marciniak przy spektaklach "Księgi Jakubowe" w Teatrze Powszechnym oraz "Mapa i Terytorium" w Teatrze Wybrzeże. W 2016 r. został nominowany do Fryderyka za debiutancki album zespołu RYSY, "Traveler". Występował na największych festiwalach w Polsce (Open'er, Tauron Nowa Muzyka, OFF, Audioriver). Często współpracuje z Wojtkiem Mazolewskim, Justyną Święs i Jagodą Kudlińską.

"Ultraviolet" to serial kryminalny, w którym tajemnice i niewyjaśnione przez policję sprawy rozwiązuje tytułowa grupa Ultraviolet, działająca w sieci i wykorzystująca do tego siłę nowych technologii. Za reżyserię odpowiadają Jan Komasa ("Miasto 44", "Sala samobójców") i Sławomir Fabicki ("Miłość", "Zbrodnia 2"). W obsadzie znajdują się m.in. Sebastian Fabijański, Marta Nieradkiewicz, Agata Kulesza, Bartłomiej Topa, Marek Kalita, Michał Żurawski i Magdalena Czerwińska.