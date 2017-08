​Satyricon przed premierą "Deep Calleth Upon Deep"

22 września swą premierę mieć będzie “Deep Calleth Upon Deep", nowy longplay norweskiej grupy Satyricon.

Nowość od Satyricon już we wrześniu /Oficjalna strona zespołu

Dziewiąty album podopiecznych Napalm Records dostępny będzie w dwu wersjach CD (regularna i digipack), dwóch dwupłytowych edycjach winylowych oraz drogą elektroniczną.

Materiał zmiksował ceniony, pochodzący z Norwegii producent Mike Fraser (m.in. Metallica, Paradise Lost, Slayer).

Na okładce znajdziemy rysunek słynnego norweskiego malarza Edvarda Muncha z 1898 roku.



Album promuje już wydany 11 sierpnia singel "Deep Calleth Upon Deep", którego możecie posłuchać poniżej:

Przypomnijmy, że zespół Satyra i Frosta wystąpi 14 października w krakowskim Kwadracie i dzień później na deskach warszawskiej Progresji.



Oto lista utworów albumu "Deep Calleth Upon Deep":

1. "Midnight Serpent"

2. "Blood Cracks Open The Ground"

3. "To Your Brethren In The Dark"

4. "Deep Calleth Upon Deep"

5. "The Ghost Of Rome"

6. "Dissonant"

7. "Black Wings And Withering Gloom"

8. "Burial Rite".