​Sarsa z nowym albumem "Pióropusze"

"Pióropusze", drugi studyjny album Sarsy, ukaże się 26 maja, w Dzień Matki. Muzyka z nadchodzącej płyty piosenkarki pojawia się w nowym sezonie serialu "Druga szansa".

Muzyka Sarsy z jej nadchodzącej płyty pojawia się w nowym sezonie serialu "Druga szansa".

Do jednego z utworów powstał specjalny teledysk. Chodzi o piosenkę "Dzielę", którą można było usłyszeć w emitowanej właśnie odsłonie produkcji z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej.

W marcu Sarsa zaprezentowała inny singel zwiastujący jej nową płytę, czyli utwór "Bronię się". Współautorem muzyki jest Steve Manovski, pracujący wcześniej z m.in. Antkiem Smykiewiczem.

"Najważniejsze dla mnie to poruszać ludzi. Dlatego moja twórczość jest bardzo różnorodna i dosyć zmanierowana. Lubię, jak jest dziwnie, niestandardowo i nie wprost. Tak by każdy miał swoją przestrzeń do rozumienia moich wyżyć artystycznych" - tłumaczy Sarsa.

W 2015 roku Sarsa zawojowała polski rynek muzyczny. Piosenkarka ma na koncie platynową debiutancką płytę "Zapomnij mi" oraz diamentowe, platynowe i złote single.

Clip Sarsa Bronię się

