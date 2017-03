Sarsa: "Bronię się" (zobacz nowy teledysk)

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do najnowszego singla Sarsy - "Bronię się".

Sarsa prezentuje nowy teledysk /fot. Magdalena Szymańska /Reporter

Sarsa przebojem wdarła się na polską scenę. Szersza publiczność poznała ją za sprawą piątej edycji "The Voice of Poland" (wcześniej bez wielkiego powodzenia próbowała swoich sił w "Must Be The Music" i "X Factor"). W telewizyjnym programie dotarła do półfinału, ale wycofała się z powodu dość tajemniczego wypadku (TVP mówiła o wypadku samochodowym, czemu zdecydowanie zaprzeczała sama zainteresowana).

Wokalistka, autorka muzyki i tekstów, grająca na pianinie i ukulele,w sierpniu 2015 r. wydała swoją debiutancką płytę "Zapomnij mi". Złożył się na nią niemal w całości jej autorski materiał. Status przeboju uzyskał utwór "Naucz mnie", który ma ponad 48,8 mln odsłon. Teledysk był najpopularniejszym polskim klipem w serwisie YouTube w 2015 r.

Ponad 12 mln odtworzeń ma z kolei kolejny singel "Zapomnij mi".

W 2016 r. gościnnie wspierała Ukeje ("Od połowy") i rapera VNM-a ("Trigger"). Pisała też teksty dla Moniki Lewczuk, Antka Smykiewicza i Ewy Farnej. Teraz zaprezentowała swój singel "Bronię się", który zapowiada nową płytę.

Współautorem muzyki jest Steve Manovski, pracujący wcześniej z m.in. Antkiem Smykiewiczem.



W teledysku poza wokalistką występują także członkowie Teatru Tańca Indyjskiego Nataraja.

Za reżyserię odpowiada Marcin Starzecki (m.in. Projekt Warszawiak, Cool Kids Of Death, Soniamiki, Myslovitz, Magnificent Muttley), współpracownik Andrzeja Wajdy, pracujący także przy filmie "Córki dancingu", serialach "Misja Afganistan", "Przepis na życie", "Chichot losu" i "Apetyt na życie".