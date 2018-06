Sara Boruc-Mannei szykuje debiutancki album "LoVe on your own" (singel "Łapię tlen")

W sierpniu ukaże się pierwsza płyta Sary Boruc-Mannei, znanej przede wszystkim z tego, że jest żoną Artura Boruca, byłego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski.

Sara Boruc-Mannei szykuje debiutancki album /Universal Music Polska

Sara Boruc swoją karierę muzyczną będzie prowadzić pod szyldem Mannei - to jej panieńskie nazwisko.



Reklama

Nie wszyscy wiedzą, że blogerka, celebrytka i gwiazdka telewizyjna od dawna interesuje się muzyką.

Jeszcze jako Sara Mannei w 2003 r. wzięła udział w drugiej edycji "Idola". Dotarła wówczas do etapu przesłuchań w teatrze, ale tam od jurorów usłyszała cztery razy "nie".

"Masz ogromny potencjał, ale umiejętności trochę ci brakuje. Zapraszam do siódmej edycji 'Idola'" - mówił wówczas Jacek Cygan.

"Największym twoim przyjacielem jest wdzięk, największym wrogiem dźwięk" - dodał Kuba Wojewódzki.



Wideo Dziewczyny - Teksanski.avi

W 2007 r. Sara prywatnie związała się z bramkarzem Arturem Borucem - w lipcu 2014 r. wzięli ślub. Mają niespełna 8-letnią córkę Amelię.



"Bardzo chciałabym, aby ta płyta w końcu powstała. Muzyka to moja największa pasja. Wygrywa nawet z modą, którą zajmuję się na co dzień. To jednak śpiewanie towarzyszy mi od zawsze" - mówiła Sara w rozmowie z Newseria Lifestyle jeszcze w 2014 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara Boruc chce nagrać płytę Newseria Lifestyle

Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły debiutanckiego wydawnictwa, które nosić będzie tytuł "LoVe on your own". Jak czytamy w zapowiedzi, na płycie znajdzie się na "13 wyjątkowych utworów utrzymanych w klimacie dojrzałego, kobiecego R’n’B".

Ma pojawić się też jeden "zaskakujący" duet. Wcześniej Sara zapowiadała, że chciałaby namówić do wspólnego śpiewania swojego męża.

W czwartek 14 czerwca pojawi się pierwszy singel "Łapię tlen".