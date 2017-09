Sampha z najlepszym brytyjskim albumem tego roku

​Sampha zdobył statuetkę Mercury Prize, która przyznawana jest corocznie dla najlepszego brytyjskiego albumu muzycznego.

Konkurencja nie była łatwa. Sampha o nagrodę Mercury rywalizował między innymi z Edem Sheeranem, Stormzym, zespołami alt-J czy Glass Animals. A jednak to jego debiutancki album "Process" wygrał zacięty pojedynek.

Sampha Lahai Sisay, bo tak w rzeczywistości nazywa się muzyk, w czasie uroczystej przemowy podziękował swoim rodzicom. Potem rozmawiał z dziennikarzami.

"Zajęło mi trochę zanim poczułem, że jestem na tyle stabilny emocjonalnie, by móc napisać własne utwory. Ludzie byli dla mnie niewyobrażalnie życzliwi i wyrozumiali. To było niesamowite. Czuję, że ciężar spadł mi z serca" - powiedział przejęty artysta.

Jeden z tytułów, który znalazł się na zwycięskiej płycie, porusza temat zmarłej na raka matki Samphy.

"To jest dosyć wyspiarskie nagranie opowiadające o moich wewnętrznych sprawach. Czuję, że przelałem swoje serce i duszę w ten utwór. Byłem bardzo szczery w tym, jak go tworzyłem" - dodał muzyk.

