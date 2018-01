Samantha Fox: Wyrzucono mnie ze szkoły za zdjęcia topless

Samantha Fox, brytyjska gwiazda lat 80., przypomniała niedawno, że jej przygoda ze katolicką szkołą zakończyła się krótko po tym, jak rozpoczęła karierę jako modelka topless.

Samantha Fox promuje obecnie książkę "Forever" /Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock / East News

Przypomnijmy, że Samantha Fox zaczynała karierę jako modelka topless w brytyjskiej gazecie "The Sun" - zwrócono na nią uwagę, gdy zajęła drugie miejsce w konkursie na dziewczynę roku w "The Sunday People" (startowało ok. 20 tysięcy amatorek). Dzięki zdobytej wówczas popularności (po latach wybrano ją "dziewczyną ze strony 3 wszech czasów") mogła podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną.

Jej kariera rozpoczęła się w czasie, gdy przyszła gwiazda lat 80., uczęszczała jeszcze do szkoły katolickiej. Na pozowanie topless zgodzili się jej rodzice, jednak niezbyt dobrze przyjęto to w konserwatywnej placówce.

"Wyrzucili mnie. Niegrzeczna dziewczynka w katolickiej szkole. Siostry zakonne nie były zadowolone" - wspominała Samantha w programie "Loose Women". Fox dodała jednak, że musiała wrócić do szkoły, aby pozdawać egzaminy A-Levels (odpowiednik polskiej matury).

"Pamiętam, że byłam bardzo zdenerwowana. Weszłam na salę i na tablicy była moja podobizna z namalowanymi wąsami. Bałam się, co dzieciaki mogą mi powiedzieć. Nastolatki potrafią być okrutne" - wspominała.

Zdjęcie Samantha Fox w 1986 roku / Rex Features / East News

Po zdobyciu popularności Fox ruszyła z karierą muzyczną. W latach 1986-88 wydała trzy płyty: "Touch Me", "Samantha Fox" i "I Wanna Have Some Fun", które odniosły spory sukces (łącznie sprzedała 30 milionów egzemplarzy). Jej największym przebojem był utwór "Touch Me (I Want Your Body)". Dyskografia artystki zamknęła się na dziewięciu płytach.

W ostatnich latach o Fox głośno jest głównie ze względu na sprawy pozamuzyczne. W 2016 roku wokalistka wzięła udział w celebryckiej wersji "Big Brothera", a jesienią 2017 roku ukazały się jej wspomnienia pt. "Forever".



Clip Samantha Fox Touch Me (I Want Your Body)

W nich m.in. wokalistka zdradziła, że była napastowana seksualnie w 1985 roku przez zmarłego niedawno Davida Cassidy’ego. Ponownie o sprawie opowiedziała w brytyjskiej telewizji, powtarzając to samo, o czym mówiła w grudniu.

"Miałam duży plakat Davida Cassidy'ego na ścianie i całowałam go, gdy kładłam się spać. Kiedy złapał mnie i wepchnął mi język do ust, kopnęła go w krocze" - opowiadała.