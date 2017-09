Sam Smith powraca! Nowy utwór "Too Good At Goodbyes" we wrześniu

Sam Smith, który wycofał się na rok z show-biznesu, by skupić się na pracy w studiu, poinformował, że jego najnowszy utwór ujrzy światło dzienne 8 września.

Sam Smith podczas oscarowej gali w 2016 roku /Kevin Winter /Getty Images

Kilka dni temu Sam Smith napisał list do swoich fanów, w którym dziękował im, że tak długo czekali na jego nową muzykę oraz zapowiedział, że niebawem uchyli rąbka tajemnicy w tej sprawie.

"Po pierwsze, chcę wam podziękować. Dziękuje za cierpliwość i za to, że pozwoliliście mi na rok zniknąć i w spokoju pisać muzykę. Czuję się odmłodzony. Mam wiele historii, które chcę wam opowiedzieć. (...) Oczekiwanie niebawem się skończy. W bardzo, bardzo bliskiej przyszłości coś się pojawi. Jednocześnie boję się i jestem podekscytowany. Włożyłem całe serce i duszę w ten album" - napisał Brytyjczyk.

W poniedziałek (4 września) Smith poinformował na swoich profilach w mediach społecznościowych, że jego pierwszy singel z nowej płyty zatytułowany "Too Good At Goodbyes" ukaże się 8 września.

W czerwcu Smith opublikował na Instagramie zdjęcia z pracy w studiu, w którym ponownie pomagał mu Jimmy Napes.

O Samie w jego ojczyźnie zrobiło się głośno w 2013 roku, gdy otrzymał wyróżnienie Brit Critics' Choice.

Zadebiutował albumem "In the Lonely Hour" z 2014 roku, z którego pochodzą m.in. przeboje "Stay With Me", "I’m Not The Only One", "Lay Me Down". Była to trzecia najlepiej sprzedająca się płyta 2014 roku w USA i druga w Wielkiej Brytanii. Album wyróżniono czterema statuetkami Grammy.

Clip Sam Smith Stay With Me

We wrześniu 2015 roku ogłoszono, że Smith nagra piosenkę do filmu "Spectre" - 24. ekranizacji przygód Jamesa Bonda. Za kompozycję "Writing On The Wall" Anglik otrzymał Oscara i Złoty Glob.

Odbierając statuetkę Oscara wokalista błędnie powiedział, że jest jedynym otwarcie mówiącym o swojej orientacji seksualnej gejem, który zdobył statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Smith zadedykował również statuetkę całej społeczności LGBT.

Jego słowa podważył w serwisie społecznościowym reżyser i scenarzysta Dustin Lance Black, a po wymianie komentarzy z twórcą brytyjski wokalista poinformował, że na jakiś czas robi sobie przerwę w korzystaniu z Twittera.