​Sam Smith: Nowy utwór "Too Good At Goodbyes" już dostępny

Sam Smith zaprezentował zapowiadany singel "Too Good At Goodbyes". Utwór promuje nowe wydawnictwo brytyjskiego wokalisty.

Sam Smith znów osiągnie sukces? /materiały prasowe

Wiadomości Sam Smith powraca! Nowy utwór "Too Good At Goodbyes" we wrześniu

Po sukcesie debiutanckiego albumu "In The Lonely Hour" (podwójna platyna w Polsce) z 2014 roku, Sam Smith zaprezentował wyczekiwany singel "Too Good At Goodbyes" z nowej płyty.



Reklama

Utwór "Too Good At Goodbyes" powstał przy współpracy z Jimmym Napesem i Stargate.

"Opowiada o związku, w którym byłem, głównie mówi o tym, jak radzić sobie z rozstaniem. Minęło już trochę czasu, odkąd zaprezentowałem swoją muzykę i jest to pierwszy singel, który naprawdę pokazuje klimat tego, co ma nadejść" - zdradza Sam.

Aby pokazać fanom namiastkę tego, co ma nadejść, Sam wystąpi na kilku kameralnych koncertach w Londynie, Nowym Jorku, Los Angeles i Berlinie. Będzie to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć gwiazdę światowego formatu w tak intymnej atmosferze.

Posłuchaj utworu "Too Good At Goodbyes":



Wideo Sam Smith - Too Good At Goodbyes (Official Audio)

Sprawdź tekst utworu "Too Good At Goodbyes" w serwisie Teksciory.pl!