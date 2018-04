Sam Smith i Logic we wspólnej modlitwie ("Pray")

W utworze "Pray" Sam Smith po raz pierwszy w karierze połączył siły z producentem Timbalandem.

Sam Smith na okładce singla "Pray" /Universal Music Polska

Singel pochodzi z drugiego albumu Smitha - "The Thrill of It All" z listopada 2017 r.

Współautorem kawałka jest również wieloletni współpracownik Smitha, Jimmy Napes. W utworze gościnnie pojawia się raper Logic.

"Coraz częściej, kiedy śledzimy wydarzenia ze świata, widzimy, jak wiele strasznych rzeczy dzieje się dookoła. Czasami nie ma wyboru: trzeba spojrzeć w niebo, złożyć ręce i modlić się, by coś się ruszyło ku lepszemu. To dla wielu ludzi jedyna metoda, by pokonać poczucie bezsilności"

- opowiada Sam Smith o inspiracji do powstania "Pray".

Wideo Sam Smith - Pray (Audio) ft. Logic

Brytyjski wokalista wykonywał utwór w "Saturday Night Live" oraz podczas ceremonii Grammy.

20 marca w Sheffield Sam Smith rozpoczął światową trasę koncertową, w trakcie której wystąpi aż 92 razy. W jej ramach 1 czerwca zaśpiewa podczas Orange Warsaw Festival.

Wideo Sam Smith wyznał, że nienawidzi swojego występu z oscarowej gali (Cover Video/TVN)