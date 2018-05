Sam Smith i Logic razem: Grzech i zbawienie ("Pray")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do utworu "Pray", w którym Samowi Smithowi towarzyszy raper Logic.

Sam Smith prezentuje nowy teledysk /Gareth Cattermole /Getty Images

Singel pochodzi z drugiego albumu Sama Smitha - "The Thrill of It All" z listopada 2017 r. Jak mówił sam wokalista, ta płyta "pokazała geja, którym się stałem".



Reklama

To nawiązanie do debiutanckiej płyty "In the Lonely Hour" (2014), która opowiadała o rozstaniu z aktorem i modelem Jonathanem Zeizelem. Odbierając Grammy, Smith podziękował byłemu partnerowi, że to dzięki niemu otrzymał cztery prestiżowe nagrody.

Od września 2017 r. 25-letni brytyjski gwiazdor ponownie jest w związku. Plotkarskie media donoszą, że jego partnerem jest amerykański aktor Brandon Flynn, znany z serialu "13 powodów".



Sam Smith w utworze "Pray" po raz pierwszy w karierze połączył siły z producentem Timbalandem.



Współautorem kawałka jest również wieloletni współpracownik Smitha, Jimmy Napes. W nowej wersji utworu gościnnie pojawia się raper Logic. To właśnie on występuje u boku Smitha w teledysku do "Pray", który opowiada m.in. o kwestiach grzechu i zbawienia.

"Coraz częściej, kiedy śledzimy wydarzenia ze świata, widzimy, jak wiele strasznych rzeczy dzieje się dookoła. Czasami nie ma wyboru: trzeba spojrzeć w niebo, złożyć ręce i modlić się, by coś się ruszyło ku lepszemu. To dla wielu ludzi jedyna metoda, by pokonać poczucie bezsilności" - opowiada Sam Smith o inspiracji do powstania "Pray".

Piosenka powstał po jego wizycie w Mosulu w Iraku.



Za teledysk odpowiadał Joe Connor (m.in. Coldplay, Elbow, Placebo), który nakręcił klip w Villa Erba w pobliżu jeziora Como we Włoszech.

Clip Sam Smith Pray - ft. Logic

Sprawdź tekst utworu "Pray" w serwisie Teksciory.pl

20 marca w Sheffield Sam Smith rozpoczął światową trasę koncertową, w trakcie której wystąpi aż 92 razy. W jej ramach 1 czerwca zaśpiewa podczas Orange Warsaw Festival.