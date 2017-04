​Salk i cała ta "Dziecinada". Posłuchaj nowego singla

Zespół Salk zaprezentował drugi singel promujący jego debiutancką płytę "Matronika".

Salk debiutuje /

"Matronika" to debiutancki album zespołu Salk (Selkie And the Lighthouse Keepers), który ukaże się 21 kwietnia pod szyldem wytwórni Nextpop.

Grupa opublikowała drugi singel zwiastujący to wydawnictwo, czyli utwór "Dziecinada".

"'Dziecinada' to pędzący smutek, podróż w głąb siebie, w poszukiwaniu pierwotnego uczucia, z nadzieją, że to uczucie rzeczywiście istnieje" - czytamy w opisie piosenki.



Salk to elektroniczna ryba głębinowa, stworzona przez trzech muzyków i poetę. Nazwa zespołu powstała na bazie inspiracji animacją "Song of the Sea" i mitologią celtycką. Salk to połączenie instrumentów tradycyjnych z nowoczesnymi brzmieniami i poezją. W skład grupy wchodzą wokalistka Marcela Rybska, basista i producent Michał "Mamut" Sarapata, odpowiadający za perkusjonalia i elektronikę Mateusz Sarapata oraz autor tekstów utworów Kamil Kwidziński.

Posłuchaj utworu "Dziecinada":



Na płycie "Matronika" znalazło się dwanaście piosenek, z czego siedem napisanych zostało w języku polskim. W całości da się zauważyć wpływy tradycji songwriterskiej, ale także współczesnych nurtów muzyki elektronicznej oraz post-rockowej ekspresji. Motywy w warstwie słownej, zaczerpnięte z różnych mitologii i wierzeń słowiańskich, skontrastowane są z głębokimi, syntetycznymi basami i beatami. Wszystko to spotyka się z organicznymi dźwiękami, które tworzą kolejne warstwy, czasami ledwie słyszalne dla ucha, a w innym wypadku stanowiące trzon utworu.

Premierowy koncert zespołu Salk zaplanowano na 23 kwietnia w krakowskim klubie Szpitalna 1. Wcześniej, w dniu premiery płyty, zespół zaprezentuje część materiału podczas festiwalu showcase’owego Spring Break w Poznaniu.