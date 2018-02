Sade po latach: Powrót bogini ("Flower of the Universe")

Na potrzeby filmu "Pułapka czasu" piosenkę "Flower of the Power" przygotowała Sade.

Sade nagrała nową piosenkę do filmu "Pułapka czasu" /Ethan Miller /Getty Images

Grupa Sade (jej twarzą i liderką jest wokalistka Sade Adu) powróciła w 2010 roku płytą "Soldier of Love" nagraną po 10-letniej przerwie.

Wokalistka nigdy nie rozpieszczała swoich fanów licznie i seryjnie wydawanymi płytami. Do tej pory jej dyskografia zawiera tylko sześć albumów studyjnych, choć zadebiutowała w 1984 r. Zwykle na przeszkodzie stawały problemy osobiste (rozwód, narodziny dziecka), choć nie brakowało również innych powodów.

Dorobek Sade zamykają składanka "The Ultimate Collection" (2011) i koncertowa płyta "Bring Me Home: Live 2011" (2012). Kompilacja przyniosła cztery niepublikowane wcześniej nagrania, w tym cover "Still in Love With You" Thin Lizzy.

Od tego czasu jednak wokalistka milczała, ponownie wystawiając swoich fanów na ciężką próbę. Jej facebookowy profil aktualizowany był sporadycznie, co tylko rodziło spekulacje.

Teraz reżyserka Ava Duvernay ("Selma", "13th", teledysk "Family Feud" Beyonce i Jaya-Z) ujawniła, że do jej filmu "Pułapka czasu" (polska premiera 13 kwietnia) Sade nagrała oryginalną piosenkę "Flower of the Universe".

"Nigdy nie przypuszczałam, że powie tak, ale i tak postanowiłam spróbować" - napisała Duvernay na Twitterze.

"Była miła + hojna. Bogini. Rozpoczęłyśmy podróż, której nigdy nie zapomnę. Marzenia się spełniają" - dodaje reżyserka.

Na potrzeby filmu "Pułapka czasu" nową piosenkę "Magic" specjalnie dla głównej bohaterki Meg Murray (w tej roli Storm Reid) przygotowała także Sia.

W filmie będzie można usłyszeć również utwory m.in. Chloe x Halle, Kehlani, Demi Lovato i DJ Khaleda.

"Pułapka czasu" to disnejowska adaptacja powieści "A Wrinkle in Time" Madeleine L'Engle. W rolach głównych występują m.in. Reese Witherspoon, Oprah Winfrey i Mindy Kaling.

Za oryginalną muzykę filmową odpowiada kompozytor znany z m.in. "Gry o tron" Ramin Djawadi.



