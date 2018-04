Sabina Jeszka: Co dziś robi finalistka "Mam talent"?

"Jesteś gotowa na sukces" - w programie "Mam talent" Agnieszka Chylińska przepowiadała wielką karierę Sabinie Jeszce. Tymczasem finalistka trzeciej edycji show TVN skupia się na życiu rodzinnym.

Sabina Jeszka w programie "Mam talent" w 2010 r. /VIPHOTO / East News

Sabina Jeszka była jedną z rewelacji najbardziej rozśpiewanej edycji "Mam talent" (jesień 2010 r.) - w finale na 10 uczestników aż ośmiu było związanych z muzyką.

Najlepszą trójką telewidzowie wybrali wówczas Magdę Welc, Kamila Bednarka i Piotra Lisieckiego, a Sabina otrzymała nagrodę specjalną - 100 tys. zł. "Narodziła się wielka gwiazda" - komentowała jurorka Małgorzata Foremniak.

22-letnia wówczas studentka wychowania fizycznego (specjalizacja - odnowa biologiczna) na castingu zaimponowała wykonaniem przeboju "Stand Up For Love" Destiny's Child.

"Jest za ładna" - żartowała na początku Agnieszka Chylińska, zasiadająca w jury programu. Później już tylko wokalistkę chwaliła.

"Jestem tak wzruszona, że muszę to jakoś rozwalić. Pozamiatałaś nieźle... Sabina, to jest twój moment, jesteś gotowa na sukces, masz w sobie taki luz, taką parę, że ja mam ciary na całym ciele. Jesteś wielka" - powiedziała jurorka po popisie Sabiny.

"Jesteś znakomita" - wtórował Kuba Wojewódzki.

Zdjęcie Sabina Jeszka obecnie spodziewa się dziecka - zdjęcie z 5 kwietnia 2018 r. / Mateusz Jagielski / East News

Wokalistka z Rybnika po programie TVN jednak nie zawojowała sceny muzycznej. Na jej profilu facebookowym od dłuższego czasu widnieje opis "Aktualnie pracuje nad swoim autorskim materiałem".

Jej dorobek obejmuje autorskie piosenki "Good Times", "To mój czas", "Tego chcę" (i anglojęzyczna wersja pod tytułem "New Me") oraz "Spójrz". Największą popularnością cieszy się ten ostatni utwór, który przez cztery lata został odtworzony ponad 420 tys. razy.



Nagrywała także z m.in. Matthew Clarckiem, Samem Fischerem i DJ Adamusem. Od 2013 r. występuje w "Jaka to melodia?".



Wokalistka przypomniała o sobie w telewizyjnym programie "I nie opuszczę cię aż do ślubu", w którym Izabela Janachowska doradza uczestniczkom wybór sukni ślubnej.

Jeszka poślubiła fotografa Karola Małeckiego, a obecnie odlicza do porodu ich pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat na dniach.

"Szczęśliwa żona, przyszła mama & wokalistka" - ten podpis z Instagrama pokazuje, jakie są priorytety Sabiny Jeszki.



"Pozdrawiam wszystkie przyszłe mamy, które mają taką samą sytuacje: najpierw idzie nasz brzuch, potem długo długo nic i dopiero reszta" - napisała pod jednym ze zdjęć.



