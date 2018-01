S Club 7: Paul Cattermole sprzedaje statuetkę BRIT. Co słychać u reszty zespołu?

Na przełomie XX i XXI wieku byli prawdziwymi gwiazdami, sprzedając łącznie ponad 10 milionów płyt. Jednak popularność młodzieżowego składu S Club 7 skończyła się równie szybko, jak się zaczęła. Co dziś robią członkowie składu?

S Club 7 w 2014 roku po kolejnej reaktywacji /Gareth Cattermole /Getty Images

Przypomnijmy, że siedmioosobowy zespół S Club 7 w składzie: Tina Barnett, Jon Lee, Paul Cattermole, Hannah Spearritt, Bradley McIntosh, Rachel Stevens i Jo O'Meara, powstał w 1998 roku i z miejsca stał się ulubioną formacją milionów nastolatków w Wielkiej Brytanii i reszcie Europy. Zespół wydał łącznie cztery albumy studyjne (ostatni - "Seeing Double" - ukazał się w 2002 roku), które rozeszły się w nakładzie ponad 10 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Grupa wylansowała takie hity lat 90. jak "Bring It All Back", "S Club Party" i "Don’t Stop Movin'".

Popularność zespołu przełożyła się także na nagrody. W 2000 roku członkowie zespołu zdobyli statuetki w kategorii brytyjski przełomowy wykonawca, natomiast dwa lata później nagrodzono ich w kategorii najlepszy brytyjski singel.

Skład, którego popularność po 2002 roku gwałtowanie spadła, niedługo później zakończył działalność. Stało się to krótko po odejściu z zespołu Paula Cattermole'a. Oficjalnym powodem, dla którego wokalista skończył przygodę z grupą była chęć solowej kariery i powrót do "rockowych korzeni", co ostatecznie zakończyło się fiaskiem (jego zespół Skua wydał jedną płytę w 2014 roku, która nie została zauważona przez dziennikarzy i słuchaczy).

Cattermole wraz z Jo O'Mearą i Bradleyem McIntoshem w 2008 roku doprowadził do reaktywacji S Club 7 jako S Club 3 (lub S Club Party), a trio wkrótce ruszyło w mini trasę koncertową. Kolejny powrót grupy to 2014 rok, kiedy formacja wróciła w oryginalnym składzie z okazji akcji charytatywnej BBC "Children In Need". Niedługo potem gwiazdy lat 90. rozpoczęły trasę po Wielkiej Brytanii.



Zdjęcie S Club 7 w 2001 roku. Od lewej: Hannah Spearritt, Jon Lee, Bradley McIntosh, Tina Barnett, Paul Cattermole, Rachel Stevens i i Jo O’Meara / Anthony Harvey / Getty Images

Ostatni epizod historii pt. "reaktywacja S Club 7" nastąpił pod koniec 2017 roku. Z inicjatywą tym razem wyszli Tina Barnett, Jo O'Meara (solowe kariery obu wokalistek to pasmo bolesnych porażek) oraz Bradley McIntosh. Trio (działające znów jako S Club 3) zamierza ruszyć w światową trasę. Pytanie, czy ktoś jeszcze będzie chciał oglądać doświadczonych wokalistów, wykonujących nastoletnie przeboje?



S Club 3 po ostatniej reaktywacji w składzie Tina Barnett, Jo O'Meara i Bradley McIntosh:



Solowe kariery członków grupy potoczyły się bowiem niezbyt korzystnie. Wspomniany Paul Cattermole nie zrobił kariery ani w muzyce, ani w filmie (zaliczył jedynie kilka epizodów). W 2018 roku brytyjskie media obiegła informacja, że wokalista wystawił na sprzedaż w serwisie aukcyjnym swoją nagrodę BRIT z 2000 roku. Początkowo jej cena wynosiła zaledwie kilkaset funtów, jednak po nagłośnieniu przez media, cena skoczyła do ponad 60 tys. funtów (licytacja trwa jeszcze trzy dni). Cattermole chciałby powtórzyć wynik wokalisty Abz Love’a, który swoją statuetkę BRIT w 2015 roku sprzedał za ponad milion funtów. Zwłaszcza, że przy okazji licytacji przyznał, że z pieniędzmi u niego krucho, a rachunki same się nie zapłacą.



Przypomnijmy, że w brytyjskich mediach ostatni raz głośno o Cattermole'u było przy okazji jego rozstania z inną członkinią S Club 7 - Hannah Spearritt. Wokalistka miała zakończyć związek, gdyż ten blokował jej karierę aktorską.

Spearritt nie może pochwalić się jednak wielkimi sukcesami. Jej najważniejsze role to te w filmach "Agent Cody Banks 2: Cel Londyn" oraz "Laleczka Chucky" z 2004 roku. Wokalistka wystąpiła także w kilku serialach, a jej ostatnia rola to gościnne pojawienie się w produkcji "EastEnders".



Jak natomiast potoczyły się losy pozostałych członków składu? John Lee próbował swoich sił m.in. w musicalach (grał m.in. w "Nędznikach" w londyńskim Palace Theatre) oraz telewizji, jednak nie przełożyło się to na wzrost popularności. Jego jedyna płyta - "Fallen Angel" z 2013 roku - przeszła całkowicie bez echa.



Największą karierę solową spośród wszystkich członków S Club 7 zrobiła Rachel Stevens. Wokalistka na swoim koncie ma dwie płyty (debiutancka "Funky Dory" w 2003 roku dotarła na drugie miejsce polskiej listy OLiS). Ponadto Stevens była trenerką w irlandzkim "The Voice", a gościnnie pojawiała się także m.in. w "Idolu" i "X Factorze". Stevens z powodzeniem radziła sobie także w modelingu.

Wokalistka jako jedyna może pochwalić się nagrodami przyznanymi za solowe osiągnięcia. W 2004 roku magazyn "NME" uhonorował ją nagrodą w kategorii najlepsza artystka. W 2014 roku magazyn "FHM" przyznał jej miano najseksowniejszej kobiety wszech czasów.