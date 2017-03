Rzeszów: Kolejny koncert dla Artura Szuby

W akcję pomocy dla zmagającego się z nowotworem Artura Szuby, wokalisty grup iNNi i Szepty i Krzyki, zaangażował się także Rzeszów. 9 września w klubie Pod Palmą odbędzie się koncert, na którym będą zbierane pieniądze na pomoc choremu muzykowi.

Artur Szuba walczy z ciężką chorobą /oficjalna strona wykonawcy

U Artura Szuby wykryto chorobę nowotworową. Wokalista, kompozytor i poeta przechodzi chemioterapię.

"Moje leczenie przejmują lekarze z Poznania, gdzie w przyszłym tygodniu otrzymam kolejną dawkę 'chemii' oraz UWAGA! - CETUXIMAB, czyli lek, na który pomagacie zebrać mi fundusze. Tak, to naprawdę się dzieje - DZIĘKI WAM! Coś, co niedawno wydawało się nierealne, zaczyna się właśnie spełniać!" - napisał na Facebooku muzyk.



Koszt leczenia to 150 tys. zł. Do tej pory zebrano na dwie dawki, potrzebne są jeszcze przynajmniej cztery.



W niedzielę 5 marca w Rocker Club w Szczecinie odbędzie się specjalny koncert "Nie ma ciszy - gramy dla Szuby". Na scenie pojawią się iNNi (macierzysta formacja Szuby), Curcuma, Rockasta, Chorzy, Nordyk, Babu Król, Metro, Banda Puchatka i MartEon. Koncert poprowadzi Maciej Łagodziński. Tytuł wydarzenia wybrał sam Artur Szuba Jest to również tytuł jednej z piosenek na pierwszej płycie zespołu iNNi - "W nas nie ma ciszy".

9 marca charytatywny koncert odbędzie się także w Rzeszowie. W klubie Pod Palmą zagrają m.in. 1984, Wańka Wstańka & The Ludojades, Simplicity, Tharantula, Kraina Przyjemności, FatStuff i Tension Zero. Bilety na koncert kosztują 20 zł ("plus dar serca"). Trwają też aukcje charytatywne, z których pieniądze zostaną przekazane na leczenie Artura Szuby.

Zespół iNNi powstał w Choszcznie z inicjatywy Artura Szuby w listopadzie 2003 r. na potrzeby projektu "Gdzie oni są? czyli wspomnienia fanów rocka lat 80.". Formacja ma w dorobku płyty "...w nas nie ma ciszy..." (2005), "Chaorder" (2006) i "Neonowa" (2009). W twórczości zespołu - szczególnie na początku - słyszalne były echa muzyki Republiki (iNNi nagrywali swoje wersje utworów Grzegorza Ciechowskiego i spółki). Szuba w latach 80. prowadził w Choszcznie fanklub Republiki.

W maju 2013 r. ukazał się debiutancki album formacji Szepty i Krzyki (wspólny projekt zespołu iNNi, warszawskiego Projektu LR i łódzkiej ekipy Wariacje.pl). Całość zostało wydane jako album składający się z tomiku poetyckiego w formie albumu fotograficznego wraz z płytą CD pod wspólnym tytułem "Szepty i Krzyki".



- Nigdy nie było dla nas żadnych ograniczeń. Nigdy też nie robiliśmy muzyki "pod kogoś". To samo się tworzy - mówił Interii Artur Szuba.



Pieniądze są i będą zbierane przez Stowarzyszenie KLUB KOBIETA 2000 - nr konta: 13 8359 0005 0027 4469 2000 0001, z dopiskiem "Dla Artura".

